Υγεία - Περιβάλλον

Μαγιορκίνης για την ηπατίτιδα σε παιδιά: Δεν υπάρχει τρόπος να περιοριστεί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο καθηγητής τόνισε ότι τα κρούσματα που έχουν εντοπιστεί έως τώρα αποτελούν μόνο την κορυφή ενός παγόβουνου

Ανάρτηση αναφορικά με την ανησυχητική εξάπλωση της οξείας ηπατίτιδας σε μικρά παιδιά, πραγματοποίησε ο επίκουρος καθηγητής επιδημιολογίας Γκίκας Μαγιορκίνης. Όπως εξήγησε ο καθηγητής, βασιζόμενος στα μέχρι τώρα στοιχεία, δεν υπάρχει κάποια άμεση επιδημιολογική σχέση ανάμεσα στα παιδιά και πως η επέκταση της «δεν υπάρχει τρόπος να περιοριστεί».

Τόνισε επίσης ότι τα κρούσματα που έχουν εντοπιστεί έως τώρα αποτελούν μόνο την κορυφή ενός παγόβουνου Αναλυτικά η ανάρτηση του καθηγητή Σχετικά με το μέγεθος της επιδημίας της ηπατίτιδας στα παιδιά. Από τα μέχρι τώρα στοιχεία προκύπτει ότι τα παιδιά δεν έχουν μεταξύ τους κάποια άμεση επιδημιολογική σχέση, ενώ κρούσματα έχουν απομονωθεί σε πολλές χώρες.

Τι συμπεραίνουμε από αυτό; 1) το αίτιο έχει ήδη πολύ μεγάλη εξάπλωση σε πολλές χώρες, δεν υπάρχει τρόπος να περιορισθεί η επέκτασή του καθότι ήδη θα βρίσκεται παντού 2) πρόκειται για σπάνια επιπλοκή μίας ευρύτατα διαδεδομένης νόσου, τα κρούσματα που βλέπουμε είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου 3) ο αριθμός των νέων διαγνώσεων θα αυξηθεί στις επόμενες ημέρες με καταγραφή ηπιότερων μορφών της νόσου καθότι τώρα υπάρχει εγρήγορση και οι ιατροί ψάχνουν επισταμένα για τις διαγνώσεις.

Ο αριθμός αυτός δεν θα πρέπει να μας κάνει εντύπωση. 4) ο αριθμός των αναδρομικών διαγνώσεων θα αυξηθεί καθότι θα βρεθούν περιστατικά που δεν είχαν αποδοθεί αρχικά στο συγκεκριμένο αίτιο. Ο αριθμός αυτός δεν θα πρέπει να μας κάνει εντύπωση. Κάποια στοιχεία σχετικά με το πιο πιθανό αίτιο, τον Αδενοϊό 41 Το πιο πιθανό αίτιο μέχρι στιγμής παραμένει ο Αδενοϊός 41, ένας ιός που έχει κυρίως συμπτώματα από το γαστρεντερικό και λιγότερο από το αναπνευστικό.

Πρόκειται για παλιό και συχνό παθογόνο, παραθέτω link με δημοσίευση του 1984 που σε μελέτη 1 έτους περίπου το 8% των διαρροϊκών συνδρόμων των βρεφών οφειλόταν στους εντερικούς τύπους 40 και 41:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/6092424/ Οι Αδενοϊοί είναι ιοί DNA, είναι ιδιαίτερα μολυσματικοί και ανθεκτικοί στο περιβάλλον. Δεν υπάρχει κάποια προληπτική ή ιδιαίτερη συμπτωματική θεραπεία, η συντριπτική πλειοψηφία των παιδιών θα περάσουν την ίωση ελαφριά.

Ειδήσεις σήμερα:

Η Πισπιρίγκου, η “διάψευση” για Μαλένα - Ίριδα και οι φωτογραφίες… πειστήρια

Ηπατίτιδα σε παιδιά: ένας θάνατος και αύξηση κρουσμάτων στον κόσμο

Πάτμος: Ανάσταση στο Σπήλαιο της Αποκάλυψης (βίντεο)