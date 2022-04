Πολιτική

Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε Πάσχα στο Παιδικό Χωριό SOS στη Βάρη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τη γιορτινή αυτή ημέρα, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μοίρασε δώρα και έπαιξε με τα παιδιά στο Παιδικό Χριό SOS.

Το παιδικό χωριό SOS στην Βάρη επισκέφθηκε ανήμερα του Πάσχα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας.

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου της Κουμουνδούρου, «ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έπαιξε με τα παιδιά που φιλοξενούνται στο Παιδικό Χωριό, βοήθησε στο ψήσιμο του οβελία και μοίρασε δώρα.

Επίσης ο κ. Τσίπρας είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με παιδαγωγούς και τις μητέρες SOS, καθώς και τις ανάδοχες οικογένειες από την Ουκρανία που φιλοξενούνται τον τελευταίο καιρό στις εγκαταστάσεις της Βάρης».

Ειδήσεις σήμερα:

Η Πισπιρίγκου, η “διάψευση” για Μαλένα - Ίριδα και οι φωτογραφίες… πειστήρια

Ηπατίτιδα σε παιδιά: ένας θάνατος και αύξηση κρουσμάτων στον κόσμο

Πάτμος: Ανάσταση στο Σπήλαιο της Αποκάλυψης (βίντεο)