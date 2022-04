Πολιτική

Τσίπρας: ο λαός μας ξέρει να βρίσκει τους δρόμους της Ανάστασης

“Εκλογικό άρωμα” και αιχμές για το Μέγαρο Μαξίμου περιέχει το μήνυμα του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ για την Ανάσταση.

Στο δικό του μήνυμα του για την Ανάσταση, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, αφού αναφέρεται στα δεινά της τρέχουσας περιόδου και επιτίθεται στην Κυβέρνηση για τους χειρισμούς της, απευθύνεται στους πολίτες με σαφείς προεκλογικές «πινελιές» και τους καλεί να βρουν «τους δρόμους της Ανάστασης», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει.

Το μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα

«Το Πάσχα είναι η γιορτή της ελπίδας. Έρχεται πάντα να φωτίσει με τα Θεία Πάθη τη Σταύρωση και την Ανάσταση, την προσδοκία για ένα καλύτερο αύριο. Να δώσει το μήνυμα ότι μπορούμε να κερδίσουμε τη ζωή μας με όρους αλληλεγγύης, ανθρωπισμού και δικαιοσύνης.

Να κερδίσουμε το Φως και την άνοιξη.

Φέτος η μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης, μας βρίσκει σε διασταυρούμενες κρίσεις.

Η πανδημία επιμένει και αφαιρεί ζωές.

Η ακρίβεια μεγαλώνει και τραυματίζει ζωές.

Το μέλλον φαντάζει δυσοίωνο.

Ενώ ο πόλεμος έχει χτυπήσει και πάλι την πόρτα της Ευρώπης.

Εκείνοι που έχουν την ευθύνη για την προστασία της ζωής μας, μοιράζουν και μοιράζονται τα ιμάτιά μας. Πραίτορες, Γραμματείς, Φαρισαίοι και Πόντιοι Πιλάτοι διαστρεβλώνουν την αλήθεια, κερδοσκοπούν στο δράμα, ωθούν την κοινωνία μας στο Γολγοθά της αδικίας, της φτώχειας και της ανασφάλειας.

Πάντα και πάντα όμως, σε όλη τη διαδρομή της Ιστορίας, ο λαός μας ξέρει να βρίσκει τους δρόμους της Ανάστασης.

Να κάνει το Γολγοθά, μία Νέα Αρχή.

Αυτή τη Νέα Αρχή συμβολίζει το Πάσχα του 2022.

Θέλουμε, ξέρουμε και μπορούμε να κάνουμε τη Σταύρωση ελπίδα και σιγουριά για το αύριο. Να ανοίξουμε χώρο στο Φως με το κουράγιο, την αλληλεγγύη, την αποφασιστικότητα, την αγάπη.

Εύχομαι από καρδιάς σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες καλή Ανάσταση».





