Άγιος Γεώργιος - Κόρινθος: αναβίωσε το έθιμο των καβαλάρηδων (εικόνες)

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα γιορτάστηκε ο Άγιος Γεώργιος στην Κόρινθο, με την αναβίωση των καβαλάρηδων.

Ένα ιδιαίτερο έθιμο για τον εορτασμό του Αγίου Γεωργίου, πραγματοποιείται στην Κόρινθο.

Ο λόγος για τους καβαλάρηδες, οι οποίοι συνοδεύουν την περιφορά της εικόνας του Αγίου, πάνω στα άλογά τους, κρατώντας εικόνες του Αγίου Γεωργίου.

Καβαλάρηδες με εικόνες του Αγίου Γεωργίου, οδηγούσαν την πομπή μέχρι την πλατεία Γ. Ανδρέου όπου και έγινε λειτουργία με θέα τον Κορινθιακό.

