Κόσμος

Γενοκτονία Αρμενίων - Τουρκία: “πυρά” κατά Μπάιντεν

Τι αναφέρει η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας για τη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου.

Έντονη ήταν η αντίδραση της Άγκυρας, μετά από τη γραπτή δήλωση του αμερικανού προέδορυ Τζο Μπάιντεν, για τη Γενοκτονία των Αρμενίων, με αφορμή την 107η επέτειο.

Ο Τζο Μπάιντεν, πέρισυ, αναγνώρισε επίσημα τον όρο Γενοκτονία για τα δραματικά γεγονότα που έζησαν οι Αρμένιοι, κάτι που εξόργισε την Άγκυρα.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας, εξέδψσε ανακοίνωση, στην οποία αναφέρεται μεταξύ άλλων πως οι ΗΠΑ διεστρεβλώνουν την ιστορία.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας:

«Δηλώσεις που δε συνάδουν με τα ιστορικά γεγονότα και το διεθνές δίκαιο όσον αφορά στα γεγονότα του 1915, δεν έχουν καμία ισχύ. Αυτές περιλαμβάνουν τη σημερινή ατυχή δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, η οποία αποτελεί επανάληψη του λάθους που έκανε το 2021.

Απορρίπτουμε τέτοιες δηλώσεις και αποφάσεις, οι οποίες διαστρεβλώνουν τα ιστορικά γεγονότα για πολιτικούς λόγους και καταδικάζουμε όσους επιμένουν να κάνουν αυτό το λάθος. Μονομερείς και επιλεκτικές προσεγγίσεις που δεν εξυπηρετούν άλλο σκοπό από το να αντλήσουν εχθρότητα από την ιστορία, είναι ηθικά προβληματικές και πολιτικά κακόβουλες».

