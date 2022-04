Κοινωνία

Συμβόλαιο θανάτου: Ο Γιάννης Σκαφτούρος δολοφονήθηκε στα Δερβενοχώρια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιος ήταν ο άνδρας με το "πλούσιο" βιογραφικό στις Αρχές που δολοφονήθηκε στο εξοχικό του στη Βοιωτία.

Το μεσημέρι της Δευτέρας του Πάσχα, άγνωστοι εκτέλεσαν τον 53χρονο Γιάννη Σκαφτούρο, στη Βοιωτία.

Πιο συγκεκριμένα, με καλάσνικοφ, γάζωσαν τον γνωστό στις αρχές άνδρα, στο εξοχικό του στο χωριό Σκούρτα, ενώ τουλάχιστον ακόμη ένας άνδρας τραυματιστηκε.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «η φωνή των Δερβενοχωρίων» οι δράστες άφησαν μηχανή μεγάλου κυβισμού σε στενό σε απόσταση 150 μέτρων από το σπίτι του θύματος και φορώντας κουκούλα έφτασαν στην αυλή και άνοιξαν πυρ εναντίον του 53χρονου που βρίσκονταν έξω μαζί με αρκετά μέλη της οικογένειάς του και φίλους.

Ο 53χρονος άνδρας άρπαξε το όπλο του και ανταπέδωσε τα πυρά αλλά έπεσε νεκρός. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως δυο ακόμη μέλη της οικογένειάς του η 22χρονη κόρη του και ένας 45χρονος τραυματίστηκαν από τους πυροβολισμούς.

Το θύμα είχε απασχολήσει εντονα, ιδιαίτερα τη δεκαετία του 1990 την αστυνομία καθώς το όνομά του βρισκόταν σε πολλές δικογραφίες σοβαρών υποθέσεων, όπως ανθρωποκτονίες αλλά και απαγωγές, όπως αυτή του εφοπλιστή Περικλή Παναγόπουλου.

Με το παρατσούκλι, «θείος Τζο» ήταν υπόδικος και για την υπόθεση της «Greek Mafia».

Το 2018 είχε δεχτεί επίθεση στις φυλακές Κορυδαλλού καθώς τον είχαν μαχαιρώσει, επίθεση που επίσης είχε θεωρηθεί συμβόλαιο θανάτου από μέλη της αλβανικής μαφίας.

Την ίδια χρονιά αποφυλακίστηκε και από τότε φέρεται να είχε σχεδόν αποσυρθεί στο εξοχικό του στο χωριό Σκούρτα Βοιωτίας.

Τον Φεβρουάριο του 2020, ο Γιάννης Σκαφτούρος είχε συλληφθεί ξανά σε τυχαίο έλεγχο της ομάδας ΔΙΑΣ στη Γλυφάδα. Στην κατοχή του είχε βρεθεί ένα πιστόλι, σφαίρες, μαχαίρι και ένας ασύρματος, συντονισμένος σε συχνότητες της Αστυνομίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Πέθανε από ανακοπή καρδιάς, ενώ οδηγούσε

Τροχαίο: πέθανε 46χρονος μετά από 4 μήνες στην ΜΕΘ

Βόλος: θρήνος για 17χρονη αθλήτρια