Καιρός: νεφώσεις και τοπικές μπόρες την Τρίτη

Που αναμένονται οι τοπικοί όμβροι και καταιγίδες. Πως θα κινηθεί ο υδράργυρος. Πόσο ισχυροί θα πνέουν οι άνεμοι. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Γενικά αίθριος καιρός προβλέπεται για την Τρίτη του Πάσχα, με αραιές νεφώσεις, κυρίως στα νότια. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, στα βόρεια θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά τις πρωινές ώρες. Οι συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης θα περιοριστούν στα ανατολικά και τα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί, 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φθάσει τους 24 με 26 βαθμούς και στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 27 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με παροδικές αραιές νεφώσεις μέχρι το απόγευμα. Θα πνέουν άνεμοι μεταβλητοί, 3 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα βόρειοι-βορειοδυτικοί, με την ίδια ένταση. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Θα πνέουν άνεμοι μεταβλητοί, 3 μποφόρ και πρόσκαιρα βόρειοι-βορειοδυτικοί, έως 4 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 11 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Στην Εύβοια αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με παροδικές αραιές νεφώσεις μέχρι το απόγευμα. Θα πνέουν άνεμοι μεταβλητοί, 3 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα βόρειοι-βορειοδυτικοί, με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Στην Μακεδονία και στην Θράκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Θα πνέουν άνεμοι μεταβλητοί, 3 μποφόρ και τοπικά βόρειοι-βορειοανατολικοί, έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 09 έως 26 βαθμούς Κελσίου (σημ: στην δυτική Μακεδονία τοπικά 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερα).

Στο Ιόνιο, στην Ήπειρο, στην δυτική Στερεά και στην δυτική Πελοπόννησο αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με λίγες παροδικές αραιές νεφώσεις μέχρι το απόγευμα. Θα πνέουν άνεμοι βορειοδυτικοί, 3 με 5 μποφόρ. Το θερμόμετρο θα δείξει από 11 έως 26 βαθμούς Κελσίου (σημ: στο εσωτερικό της Ηπείρου, 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερα).

Στην Θεσσαλία, στην ανατολική Στερεά, στην Εύβοια και στην ανατολική Πελοπόννησο αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με παροδικές αραιές νεφώσεις μέχρι το απόγευμα. Θα πνέουν άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις, 3 με 4 μποφόρ, τοπικά έως 5 μποφόρ. Το βράδυ θα πνέουν άνεμοι μεταβλητοί, 3 με 4 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 09 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με παροδικές αραιές νεφώσεις μέχρι το απόγευμα. Θα πνέουν άνεμοι δυτικοί-βορειοδυτικοί, 3 με 4 μποφόρ, τοπικά έως 5 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με παροδικές αραιές νεφώσεις. Στα βόρεια θα πνέουν άνεμοι βόρειοι, 3 με 4 μποφόρ και στα νότια από δυτικές-βορειοδυτικές διευθύνσεις, 4 με 5 μποφόρ. Το θερμόμετρο θα δείξει από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου (σημ: στα βόρεια, από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου).

Ο καιρός την Τετάρτη

Γενικά αίθριος καιρός προβλέπεται για την Τετάρτη του Πάσχα σε όλη τη χώρα. Στα κεντρικά και βόρεια Ηπειρωτικά, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στη Μακεδονία και στη Θράκη, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 4 μποφόρ, στα πελάγη τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει τους 24 με 27 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 28 βαθμούς Κελσίου.

