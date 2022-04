Τεχνολογία - Επιστήμη

Παγώνη για ηπατίτιδα: τα συμπτώματα που πρέπει να ανησυχούν τους γονείς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πρόεδρος του ΕΙΝΑΠ στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 για την έξαρση της οξείας ηπατίτιδας που εξαπλώνεται στον κόσμο.

«Φυσικά και μας ανησυχεί, όπως όλες οι εξάρσεις και οι επιδημίες. Βεβαίως στην Ελλάδα δεν έχουμε ακόμα θέματα, αυτό που μας ανησυχεί είναι τα 169 κρούσματα», δήλωσε στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 και τη Ρίτσα Μπιζόγλη η Ματίνα Παγώνη, αναφερόμενη στην οξεία ηπατίτιδα.

Η πρόεδρος του ΕΙΝΑΠ σημείωσε ότι, δεν υπάρχουν απόλυτα στοιχεία για την πανδημία της ηπατίτιδας ακόμα, «δεν είμαστε 100% σίγουροι ότι πρόκειται για αδενοϊο», σημείωσε σχετικά, αναφέροντας πως αυτήν την εβδομάδα αναμένεται ενημέρωση προς την επιστημονική κοινότητα.

Απευθυνόμενη στους γονείς είπε πως «το πιο σημαντικό είναι τα πρώτα συμπτώματα» , προτρέποντάς τους, να έρθουν σε επαφή με τον παιδίατρο, όταν υπάρξουν γαστρεντερικά συμπτώματα (διάρροια, εμετός) και μετά ο πυρετός.

Τόνισε πως, βάσει των μέχρι τώρα δεδομένων, η οξεία ηπατίτιδα χτυπά παιδιά μέχρι 6 και μερικά έως 16 ετών.

Η Ματίνα Παγώνη έκανε λόγο για «ελεγχόμενη κατάσταση» χαρακτηρίζοντας «τραγικό» το ότι πέθανε ένα παιδί.

«Δεν χρειάζεται πανικός, δίνονται οδηγίες στους γονείς», είπε σχετικά.

Ερωτηθείς τέλος, για το τι προκάλεσε την έξαρση της ασθένειας, είπε πως, «δεν μπορούμε να δικαιολογήσουμε τίποτα, ό,τι και να λέμε, προσπαθεί η επιστημονική κοινότητα να βγάλει κάποια συμπεράσματα».





Ειδήσεις σήμερα:

Ηλεία: Πυροσβέστης πήγε σε τροχαίο και ήταν η γυναίκα του! (βίντεο)

Φορολογικές δηλώσεις: Τα “SOS” για να μην πληρώσετε έξτρα φόρους

Τουρκία - Οσμάν Καβαλά: Ισόβια κάθειρξη για απόπειρα ανατροπής της κυβέρνησης