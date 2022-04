Κόσμος

Λονδίνο: Θρίλερ με δολοφονία τετραμελούς οικογένειας (εικόνες)

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Δευτέρας (25.04.2022) στις βρετανικές αρχές μετά τον εντοπισμό οικογένειας που βρέθηκε δολοφονημένη στο νοτιοανατολικό Λονδίνο. Τα θύματα, όπως αναφέρουν βρετανικά ΜΜΕ, φέρουν εμφανή τραύματα από μαχαίρι.

Δημοσίευμα της Daily Mail αναφέρει ότι οι αστυνομικοί της Σκότλαντ Γιαρντ κλήθηκαν περίπου στη 1.40 π.μ. για διατάραξη ησυχίας στο Μπέρμοντσεϊ, περιοχή στο νοτιοανατολικό Λονδίνο. Οι αστυνομικοί μπαίνοντας στο σπίτι, για το οποίο είχε γίνει η καταγγελία, βρήκαν τέσσερα άτομα -τρεις γυναίκες και έναν άνδρα- μαχαιρωμένα μέχρι θανάτου.

Οι γείτονες, όπως αναφέρει η Daily Mail, άκουγαν ανατριχιαστικές κραυγές προτού οι αστυνομικοί εισέλθουν στο σπίτι. Ένας κάτοικος ανέφερε πως άκουσε μια γυναίκα «να ουρλιάζει για περίπου πέντε λεπτά», προσθέτοντας πως «ήταν απαίσιο. Νόμιζα ότι κάποιος κρατούσε κάποιον όμηρο ή κάτι τέτοιο».

Neighbours heard chilling screams before London 'family of four' were knifed to death https://t.co/eOXfSOxnLk — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) April 25, 2022





Μια άλλη γειτόνισσα ανέφερε: «Ήρθαν στον πίσω κήπο για να βεβαιωθούν ότι η πόρτα μας ήταν ασφαλής. Ήταν περίπου 2 τα ξημερώματα. Δεν ακούσαμε τίποτα άλλο – απλώς μας είπαν να μείνουμε μέσα. Ο σύζυγός μου είπε ότι ορκίστηκε ότι άκουσε ουρλιαχτά και φωνές».

Τα θύματα, σύμφωνα με την Daily Mail, είναι μια γυναίκα και ένας άνδρας γύρω στα 60, μια γυναίκα γύρω στα 40 και μια άλλη γύρω στα 30. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ένας άνδρας γύρω στα 20 έχει συνελήφθη ως ύποπτος και είναι υπό κράτηση.

Ο δράστης, όπως ανέφεραν οι Αρχές, φέρεται να γνώριζε τα θύματα του.

Δεν έχει διευκρινιστεί τι σχέση είχαν τα θύματα και ο δράστης μεταξύ τους, ούτε ποιο ήταν το κίνητρο.

