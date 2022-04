Τεχνολογία - Επιστήμη

SpaceX: Επέστρεψαν οι τρεις επιχειρηματίες και ο πρώην αστροναύτης (εικόνες)

Δύο και πλέον εβδομάδες έμειναν στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό οι τρεις επιχειρηματίες και ο πρώην αστροναύτης της NASA.

Τρεις επιχειρηματίες και ένας πρώην αστροναύτης της NASA επέστρεψαν σήμερα στη Γη, με έναν πύραυλο της SpaceX, αφού έμειναν για δύο και πλέον εβδομάδες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, στην πρώτη αμιγώς ιδιωτική διαστημική αποστολή που έχει οργανωθεί ποτέ.

Η κάψουλα με τους τέσσερις επιβάτες έπεσε στη θάλασσα, στα ανοιχτά της Φλόριντας, γύρω στις 20.00 (ώρα Ελλάδας). Ένα σκάφος της SpaceX αναμένεται ότι θα τους περισυλλέξει από τον Ατλαντικό, στα ανοιχτά του Τζάκσονβιλ.

Η αποστολή Ax-1 που οργάνωσε η αμερικανική εταιρεία Axiom Space ήταν η πρώτη αμιγώς ιδιωτική αποστολή στον ΔΔΣ. Η Axiom αγόρασε από τη SpaceX το μέσο μεταφοράς και αποζημίωσε τη NASA για τη χρήση του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού.

Main parachutes have deployed pic.twitter.com/JSI6AIieJC — SpaceX (@SpaceX) April 25, 2022

Τα τέσσερα μέλη του πληρώματος ήταν τρεις επιχειρηματίες που πλήρωσαν δεκάδες χιλιάδες δολάρια ο καθένας και ο πρώην αστροναύτης Μάικλ Λόπες-Αλεγκρία. Η εκτόξευση έγινε στις 8 Απριλίου από τη Φλόριντα και έφτασαν στον ΔΔΣ την επόμενη ημέρα. Αρχικά, ήταν προγραμματισμένο να παραμείνουν εκεί μόνο για 8 ημέρες, όμως η αναχώρησή τους αναβλήθηκε την περασμένη εβδομάδα, λόγω των κακών καιρικών συνθηκών. Συνολικά έμειναν 15 ημέρες στον ΔΣΣ και 17 σε τροχιά.

Splashdown of Dragon confirmed pic.twitter.com/m0C7GjwhYh — SpaceX (@SpaceX) April 25, 2022

«Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξη που μας παρείχατε σε αυτήν την περιπέτεια, που κράτησε περισσότερο και ήταν ακόμη πιο συναρπαστική απ’ όσο προβλεπόταν», είπε ο Λόπες-Αλεγκρία, ο κυβερνήτης της αποστολής, τη στιγμή της αναχώρησης από τον ΔΔΣ. Τα τρία υπόλοιπα μέλη ήταν ο Αμερικανός Λάρι Κόνορ, ιδιοκτήτης μιας κατασκευαστικής εταιρείας, ο Καναδός Μαρ Πάθι, επικεφαλής μιας επενδυτικής εταιρείας και ο Ισραηλινός πρώην πιλότος Έιταν Στίμπε, ο συνιδρυτής ενός επενδυτικού ταμείου.

First look at the #Ax1 crew as deorbit burn begins. pic.twitter.com/ejDOCCxXDd — Axiom Space (@Axiom_Space) April 25, 2022

Όλοι τους αρνούνται τον τίτλο του «διαστημικού τουρίστα» και υποστηρίζουν ότι κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στον ΔΔΣ πραγματοποίησαν μια σειρά πειραμάτων, σε συνεργασία με ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια. Οι εργασίες τους σχετίζονταν με τη γήρανση και τα καρδιολογικά προβλήματα ενώ ο Μαρκ Πάθι πέρασε πολύ χρόνο στο περίφημο «παρατηρητήριο» του Σταθμού, για να φωτογραφίσει τη Γη.

Στον ΔΔΣ παραμένουν πλέον τρεις Αμερικανοί, ένας Γερμανός και τρεις Ρώσοι αστροναύτες. Τις επόμενες ημέρες ο «πληθυσμός» του Σταθμού θα αυξηθεί κατά τέσσερα άτομα, τρεις Αμερικανούς και μία Ιταλίδα.

