Εθνική Οδός: Αδέσποτη σφαίρα “καρφώθηκε” σε αυτοκίνητο εν κινήσει!

Ο οδηγός, έντρομος διαπίστωσε πως ενώ εκινείτο στην Εθνική Οδό, μια σφαίρα διαπέρασε το παρμπρίζ του οχήματος.

Από καθαρή τύχη γλύτωσε ένας οδηγός ταξί το πρωί της Δευτέρας του Πάσχα, ο οποίος εκινείτο στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου.

Ο οδηγός του ταξί βρισκόταν στην Εθνική Οδό, στο ύψος των Μεγάρων, όταν ξαφνικά μια "αδέσποτη" σφαίρα διαπέρασε το παρμπρίζ του.

Αμέσως σταμάτησε και διαπίστωσε πως αυτή καρφώθηκε στη θέση του συνοδηγού, η οποία ευτυχώς ήταν άδεια…

Πιθανότατα η σφαίρα προήλθε από πυροβολισμούς από γλέντι στην περιοχή.

Η Αστυνομία αναζητά τον δράστη.

