Κοινωνία

Γιάννης Σκαφτούρος: “πρωτοφανής” η εκτέλεση του “θείου Τζο”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γιατί διαφέρει σημαντικά το συμβόλαιο θανάτου και ο τρόπος της δολοφονίας του, από παρόμοιες επιθέσεις των τελευταίων χρόνων. Τι εξετάζουν οι Αρχές για το θύμα με το “πλούσιο παρελθόν”

«Πρωτοφανές» χαρακτηρίζουν αστυνομικοί το συμβόλαιο θανάτου του Γιάννη Σκαφτούρου, ο οποίος εκτελέστηκε εν ψυχρώ, με καλάσνικοφ, στην αυλή του εξοχικού του, κοντά στα Δερβενοχώρια, το μεσημέρι της Δευτέρας του Πάσχα.

Ο τρόπος που δολοφονήθηκε ο “θείος Τζο”, όπως ήταν γνωστός στον κύκλο του, διαφέρει κατά πολύ με τα 25 συμβόλαια θανάτου που έχουν “υπογραφεί” τα τελευταία πέντε χρόνια. Οι δράστες πήραν το ρίσκο να “χτυπήσουν” σε απομακρυσμένη περιοχή, μακριά από την Αθήνα, με αυξημένο κίνδυνο να συλληφθούν.

Η μηχανή με την οποία έφτασαν στο σπίτι του Γιάννη Σκαφτούρου και στη συνέχεια διέφυγαν, βρέθηκε από την ΕΛ.ΑΣ. η οποία έχει… επιστρατεύσει και ελικόπτερο για τον εντοπισμό τους. Εκτιμάται ότι εν συνεχεία διέφυγαν με αυτοκίνητο και κρύβονται σε κάποια ορεινή περιοχή.

Ακόμα μία σημαντική διαφορά, σύμφωνα με το lamiareport.gr, ειναι ακριβώς ότι επέλεξαν να τον εκτελέσουν μέσα στο σπίτι του και μάλιστα παρουσία συγγενών και φίλων του, χωρίς να υπολογίσουν τυχόν… παράπλευρες απώλειες. Οι Αρχές θεωρούν ότι αυτό συνέβη είτε για επιδεικτικούς λόγους είτε γιατί θεώρησαν ότι την δεδομένη στιγμή ήταν ευάλωτος στο εξοχικό του, καθώς οι ένοπλοι φρουροί του, είχαν πάρει άδεια. Σημειώνεται πως σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Γιάννης Σκαφτούρος κυκλοφορούσε πάντα με όπλο και τον ακολουθούσαν ένοπλοι φρουροί με συνοδευτικό όχημα.

Η στιγμή της δολοφονίας

Το φονικό έγινε στα Σκούρτα Βοιωτίας, κοντά στα Δερβενοχώρια, όπου ο βαρυποινίτης που κατά το παρελθόν είχε κατηγορηθεί ακόμη και για σχέσεις με τη Greek Mafia, είχε εξοχικό σπίτι. Εκεί, ο Γιάννης Σκαφτούρος περνούσε πολύ από τον καιρό του τελευταία, απ’ όταν βγήκε από τη φυλακή, το 2018.

Από το μονοπάτι στο πλάι της μονοκατοικίας του Γιάννη Σκαφτούρου, δείχνουν όλα τα στοιχεία ότι προσέγγισαν οι δράστες, το σπίτι του με σκοπό να τον εκτελέσουν.

Οπλισμένοι με καλάσνικοφ είδαν τον 50χρονο να είναι στην αυλή του σπιτιού του μαζί με τουλάχιστον 10 συγγενείς και φίλους.

Οι εκτελεστές Γιάννη Σκαφτούτου μπήκαν στην αυλή του σπιτιού του κι εκεί τον “γάζωσαν” με καλάσνικοφ. Έφτασαν στο σημείο της εκτέλεσης με μηχανές και με τον ίδιο τρόπο διέφυγαν.

Οι δράστες άφησαν μια μηχανή μεγάλου κυβισμού σε στενό, σε απόσταση 150 μέτρων από το σπίτι του θύματος και φορώντας κουκούλες έφτασαν στην αυλή και άνοιξαν πυρ εναντίον του Γιάννη Σκαφτούρου που βρισκόταν στην αυλή, μαζί με αρκετά μέλη της οικογένειάς του και φίλους.

Ο βαρυποινίτης φέρεται να άρπαξε το όπλο του και να ανταπέδωσε τα πυρά προτού πέσει. Τραυματίστηκαν άλλα δυο άτομα, η 22χρονη κόρη του και ο 45χρονος συμπέθερος του, ο οποίος έχει χτυπηθεί στα πόδια και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Η δεύτερη κόρη του, Κατερίνα, σε κατάσταση σοκ είπε λίγο αργότερα πως η ίδια είναι καλά, ότι η αδελφή της είναι που τραυματίστηκε και ζήτησε να «μην τους ενοχλούν».

Οι αυτόπτες μάρτυρες πανικοβλήθηκαν. Άλλοι μίλησαν για δύο δράστες, άλλοι για τέσσερις και άλλοι για έξι. Στην έξοδο του χωριού οι αστυνομικοί εντόπισαν σε χωράφι μία εγκαταλελειμμένη μοτοσικλέτα και ένα αγροτικό αυτοκίνητο. Το δίκυκλο θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι χρησιμοποιήθηκε από τους δολοφόνους, ενώ οι αστυνομικοί προσπαθούν να διαπιστώσουν ποια είναι η εμπλοκή του αυτοκινήτου με την εκτέλεση του Σκαφτούρου.

Μοτοσικλέτα και αγροτικό αυτοκίνητο μεταφέρθηκαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια προκειμένου εκεί να γίνει διερεύνηση για δακτυλικά αποτυπώματα και γενετικό υλικό, στην προσπάθεια των αρχών να εντοπίσουν ίχνη που θα τους οδηγήσουν στους δράστες.

Περίπου 15 κάλυκες από πολεμικό όπλο συνέλεξαν οι αστυνομικοί από το σημείο της δολοφονικής επίθεσης κατά του Γιάννη Σκαφτούρου, στη Βοιωτία. Γύρω από το σπίτι εντοπίστηκε και κάλυκας μικρότερου διαμετρήματος, ο οποίος όμως φαίνεται πως δεν σχετίζεται με την εκτέλεση του Σκαφτούρος και είναι προηγούμενων ημερών.

Λίγο πριν από την εκτέλεσή του, ο Σκαφτούρος είχε πάει στο πατρικό του, για να περάσει τις γιορτές μαζί με τα παιδιά και τα εγγόνια του. Αν και όσοι τον γνώρισαν τον χαρακτήριζαν προσεκτικό, φαίνεται πως δεν περίμενε ότι η επίθεση θα γινόταν στην αυλή του σπιτιού του. Αυτό φαίνεται πως το πληροφορήθηκαν οι δράστες και έτσι αποφάσισαν να τον χτυπήσουν σήμερα, γιατί τον θεώρησαν ευάλωτο.

Ο Γιάννης Σκαφτούρος είχε απασχολήσει πολλές φορές τις αρχές από τη δεκαετία του 1990. Το όνομα του είχε συμπεριληφθεί σε δικογραφίες για απαγωγές, εκβιάσεις, εκρήξεις και ανθρωποκτονία. Είχε κατηγορηθεί για συμμετοχή στην απαγωγή του επιχειρηματία Παναγόπουλου, που είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο.

Είχε φυλακιστεί, αλλά σε δεύτερο βαθμό είχε μειωθεί η ποινή του και είχε Αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Είχε μιλήσει στον ΑΝΤ1 το 2009 και είχε υποστηρίξει πως δεν έχει καμία σχέση με παράνομες δραστηριότητες, λέγοντας «Εγώ δεν έχω σχέση με τη νύχτα».

Τον Ιούνιο του 2018 είχε γίνει απόπειρα δολοφονίας εναντίον του στις φυλακές του Κορυδαλλού. Δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι από μέλη της αλβανικής μαφίας.

Η πόρτα των φυλακών άνοιξε τελικά, πριν από τρία χρόνια, για τον Γιάννη Σκαφτούρο μετά την απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης έξι ετών για την υπόθεση του επονομαζόμενου συνδικάτου του εγκλήματος, στο οποίο αποδόθηκε και η απαγωγή Παναγόπουλου. Πρωτόδικα είχε καταδικαστεί σε δις ισόβια.

Ο Σκαφτούρος θεωρείτο ένας από τους τελευταίους παλιούς από τον κόσμο της νύχτας και είναι όντως εντυπωσιακό ότι οι εκτελεστές δεν λογάριασαν ότι ήταν μαζί με την οικογένειά του και ανήλικα παιδιά.

Ειδήσεις σήμερα:

Επιδότηση καυσίμων: άνοιξε η πλατφόρμα

Κορονοϊός - Γερμανία: 1 θάνατος κάθε 5 λεπτά την Δευτέρα

Αδέσποτη σφαίρα “καρφώθηκε” στην θέση του συνοδηγού