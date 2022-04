Υγεία - Περιβάλλον

ECDC για ηπατίτιδα σε παιδιά: Πόσα είναι τα κρούσματα παγκοσμίως

Σε όλο τον κόσμο έχουν τώρα καταγραφεί περίπου 190 περιπτώσεις σοβαρής ηπατίτιδας σε παιδιά, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Πρόληψη και τον Έλεγχο Νόσων (ECDC).

Η έξαρση αναφέρθηκε αρχικά στο Ηνωμένο Βασίλειο νωρίτερα αυτό τον μήνα και έχει ταυτοποιηθεί σε τουλάχιστον 12 χώρες σε όλο τον κόσμο.

Αυτή, περιλαμβάνει περίπου 40 περιστατικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής του ECDC Αντρέα Αμόν σε δημοσιογράφους σε διαδικτυακή ενημέρωση.

Το ECDC ερευνά τα περιστατικά αυτά παράλληλα με τις εθνικές αρχές και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Η κατάσταση στην Ελλάδα

Δεν υπάρχουν παιδιά με ύποπτα συμπτώματα ηπατίτιδας στην Ελλάδα. Αυτό δήλωσε την Τρίτη (26.04.2022) η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Μίνα Γκάγκα.

Η Μίνα Γκάγκα εμφανίστηκε καθησυχαστική, τονίζοντας πως ακόμη κι αν εμφανιστεί κρούσμα ηπατίτιδας σε παιδιά στην Ελλάδα, θα αντιμετωπιστεί με συγκεκριμένη διατροφή και τις περισσότερες φορές τα παιδιά γίνονται καλά.

