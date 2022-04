Life

Πισπιρίγκου - Δασκαλάκης: ο ψήστης, η Μαλένα και το ξέσπασμα του Λιάγκα (βίντεο)

Η ανάρτηση μόλις 17 μέρες μετά από τον θάνατο της Μαλένας, προκάλεσε την οργή του Γιώργου Λιάγκα στον “αέρα” της εκπομπής “Το Πρωινό”.

Μια ανάρτηση που δείχνει τον Μάνο Δασκαλάκη να ψήνει κρέας και να διασκεδάζει, την Πρωτομαγιά του 2019, μόλις 17 ημέρες μετά από τον θάνατο της Μαλένας, έφερε στο φως της δημοσιότητας η εκπομπή «Το Πρωινό».

Την φωτογραφία είχε ανεβάσει φίλος του ζευγαριού, που γιόρταζε μαζί με τη Ρούλα και τον Μάνο, τον οποίο περιέγραφε μάλιστα ως «τον τρελό ψήστη».

Το ξέσπασμα του Γιώργου Λιάγκα

Σχολιάζοντας τη συγκεκριμένη ανάρτηση ο Γιώργος Λιάγκας δεν μπόρεσε να κρύψει την ενόχλησή του και ξέσπασε «στον αέρα» της εκπομπής.

«17 ημέρες μετά τον θάνατο του παιδιού του, που δε ξέρεις από τι πέθανε, που πρέπει να είσαι με αντικαταθλιπτικά για να είσαι όρθιος –τουλάχιστον αυτό κάνει ο φυσιολογικός άνθρωπος για μένα-. Μπράβο στους ανθρώπους που καταφέρνουν να ψήνουν κρέατα και να ανεβάζουν φωτογραφίες, υποκλίνομαι. Έχω τρελαθεί τελείως, δεν αντέχω άλλο! Σας ζητώ συγγνώμη για την έντασή μου, είναι και τέτοιες ημέρες. Ακούστε λίγο, ο λαός τι λέει; Η ζωή συνεχίζεται, λέει ο λαός. Συγγνώμη, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις, η ζωή δεν συνεχίζεται. Να βρεις τη δύναμη να μεγαλώσεις τα παιδιά και όχι να μην σου καεί το medium rare κρέας. 17 ημέρες μετά τον θάνατο του παιδιού σου! Λέω να το πάω χαλαρά και ήπια αλλά δεν αντέχω κάποια στιγμή» είπε ο παρουσιαστής.

