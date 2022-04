Κοινωνία

Νεκρά παιδιά στην Πάτρα - Λιάγκας: νέο πόρισμα “βόμβα” για Μαλένα και Ίριδα (βίντεο)

Τι αποκάλυψε ο παρουσιαστής της εκπομπής “Το Πρωινό” για την νέα ιατροδικαστική έκθεση από τους ιατροδικαστές Καρακούκη – Καλογρηα για τις συνθήκες θανάτου των κοριτσιών.

«Το πόρισμα Καλογρηά – Καρακούκη είναι έτοιμο. Δεν έχει παραδοθεί ούτε έχει δοθεί στην δημοσιότητα ακόμη», είπε ο Γιώργος Λιάγκας στην έναρξη της εκπομπής «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Όπως τόνισε ο παρουσιαστής, οι δύο έμπειροι ιατροδικαστές που ανέλαβαν να ελέγξουν τις εκθέσεις των συναδέλφων τους για τα αίτια θανάτου των δύο μικρότερων κοριτσιών της οικογένειας Πισπιρίγκου - Δασκαλάκη, «ακυρώνουν πλήρως τα αρχικά πορίσματα των ιατροδικαστών για τους θανάτους και της Μαλένας και της Ίριδας»

«Άρα, το πιθανότερο είναι να μιλήσουμε για εγκληματική ενέργεια, για δολοφονία των δύο παιδιών. Αναμένονται νέες προσαγωγές υπόπτων που θα κληθούν να μιλήσουν. Είναι πολύ πιθανό όταν κατατεθούν τα δύο πορίσματα, να γίνει η απαρχή νέων συλλήψεων», είπε ο Γιώργος Λιάγκας.

Στην εκπομπή αναφέρθηκαν και πληροφορίες για την κατάσταση της Ρούλας Πισπιρίγκου, που φέρεται να «κατέρρευσε» χθες, ημέρα του Αγίου Γεωργίου, κατά την οποία θα γιόρταζε, εάν ζούσε η άτυχη κόρη της, Τζωρτζίνα, για τον θάνατο της οποίας έχει προφυλακιστεί.

