Νεκρά παιδιά στην Πάτρα - Λέων: μικρά περιθώρια για επανεξέταση στοιχείων (βίντεο)

Νεκρά παιδιά στην Πάτρα - Λέων: μικρά περιθώρια για επανεξέταση στοιχείων

Τι είπε ο ιατροδικαστής για τις νέες εκθέσεις σχετικά με τις αιτίες θανάτου των τριών κοριτσιών και τις “αστοχίες” σχετικά με τα πορίσματα για τους θανάτους των δύο μικρότερων παιδιών.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε την Τρίτη ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων, σχετικά με την πολύκροτη υπόθεση των νεκρών αδελφών στην Πάτρα.

Όπως σημείωσε, σχετικά με τον έλεγχο στα ιατροδικαστικά πορίσματα για τους θανάτους της Μαλένας και της Ίριδας, προφανώς θα υπάρξει «πρόβλημα» εάν οι πραγματογνώμονες συντάξουν εκθέσεις με διαφορετικές αιτίες θανάτου, τονίζοντας ωστόσο πως «δεν πρέπει να αναζητήσουμε τα “μαύρα πρόβατα” στην ιατροδικαστική κοινότητα», αλλά πρέπει να δημιουργηθούν τέτοιες διαδικασίες, ώστε η κοινωνία να έχει την πεποίθηση πως όταν απευθύνεται στους ιατροδικαστές, θα έχει ένα ασφαλές αποτέλεσμα.

«Έχουμε φύγει αρκετά από τους χρόνους και δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια για να γίνει επανεξέταση των στοιχείων», είπε ο κ. Λέων, αναφέροντας πως ουσιαστικά οι ιατροδικαστές που κάνουν τον «έλεγχο» θα κρίνουν επί των στοιχείων που έχουν προκύψει από τις προηγούμενες ιατροδικαστικές εκθέσεις μετά την έρευνα στα ευρήματα.

Σημείωσε δε πως περιμένουμε δύο διαφορετικά πορίσματα, προσθέτοντας πως «το ένα αφορά την Τζωρτζίνα και είναι θέμα λίγων ημέρων να το έχουμε, καθώς έχουν ολοκληρωθεί οι τοξικολογικές και άλλες εξετάσεις και ο συνάδελφος, εάν δεν το έχει κάνει ήδη, ετοιμάζει την έκθεση του».

Συμπλήρωσε πως για τα άλλα δύο παιδιά, θα καθυστερήσει ο επανέλεγχος, καθώς δεν υπήρχαν διαθέσιμα όλα τα ευρήματα και κυρίως διότι η άτυπη επιτροπή που είχε συσταθεί ασχολήθηκε με το ένα παιδί και όχι και με τα δύο, όπως είναι τώρα το ζητούμενο.

