Κοινωνία

“Το Πρωινό”: “H Ρούλα Πισπιρίγκου είχε παράλληλες ερωτικές σχέσεις”, λέει πρώην σύντροφος της (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως χαρακτηρίζει τον Μάνο Δασκαλάκη και τι υποστηρίζει για την μητέρα των τριών νεκρών κοριτσιών και την ερωτική ζωή της.

Για μια γυναίκα με πλούσιο σεξουαλικό παρελθόν και παράλληλες ερωτικές επαφές με διάφορους άνδρες, έκανε λόγο στην εκπομπή «Το Πρωινό», ένας πρώην σύντροφος της Ρούλας Πισπιρίγκου, λέγοντας πως αυτό ήταν γνωστό σε όλους στην Πάτρα και σχολιάζοντας μάλιστα με απαξιωτικά λόγια τον Μάνο Δασκαλάκη για τις επιλογές του.

Μάλιστα, η συνέντευξη του μεταδόθηκε μετά από όσα είπε, επίσης αποκλειστικά στην εκπομπή «Το Πρωινό», μια οικογενειακή φίλη του Μάνου Δασκαλάκη, υποστηρίζοντας πως αφού είχαν πεθάνει Ίριδα και Μαλένα, ο πατέρας των κοριτσιών της έστελνε γυμνές φωτογραφίες, επιδιώκοντας σεξουαλικές επαφές μαζί της και παρακαλώντας την να μην αναφέρει το παραμικρό στην Ρούλα Πισπιρίγκου.

Αναλυτικά, όσα είπε στην εκπομπή «Το Πρωινό» ο πρώην σύντροφος της Ρούλας Πισπιρίγκου:

Ερώτηση: Εσύ έχεις προχωρήσει την σχέση σου με τη Ρούλα; Κάτι πέρα από φιλικό…

Κάτι είχα κάνει κι εγώ, ναι!

Πριν την σχέση της με τον Μάνο ή μετά;

Πριν αλλά τα είχε με άλλους και τότε. Το έκανε συνέχεια η Ρούλα αυτό!

Εσείς είχατε σχέση ή έτυχε μια φορά;

Όχι, έτυχε έτσι..

Σε φιλικό πλαίσιο, δεν ήταν ότι από εσένα ήθελε κάτι περισσότερο ή εσύ από εκείνη…

Ε, στην αρχή ήθελε αλλά εγώ είχα καταλάβει ότι παίζει μπάλα με όλους και απλά το είδα σε τέτοια φάση εγώ, δεν το συνέχισα.

Η ερωτική ζωή της Ρούλας ήταν αυξημένη πολύ.

Ο Μάνος ήταν ένα παιδί πως να στο πω, χαζό, μαμούχαλο έτσι! Όπως τα βλέπεις τα βίντεο που περπατάει, έτσι! Ένα χαμένο πράγμα!

Όταν κάνεις και μία σχέση στην Πάτρα και έχει πάει η άλλη με 80…ρε φίλε δε γίνεται να μην το μάθεις! Γενικά στην Πάτρα είχε πολύ άσχημη φήμη επάνω στο ερωτικό κομμάτι. Τώρα ο Μάνος πως τα φτιάξε μαζί της, δεν ξέρω…

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό”: “Ο Μάνος Δασκαλάκης μου έστελνε γυμνές φωτογραφίες του”, λέει οικογενειακή φίλη του (βίντεο)

“Άγριες Μέλισσες”: θανάσιμος κίνδυνος την Τρίτη (εικόνες)

Νέα Φιλαδέλφεια: Σκυλάκι πέθανε από τρόμο για τα βεγγαλικά