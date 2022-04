Πολιτισμός

Πέθανε ο Σταμάτης Γιαννούλης

Θλίψη έχει προκαλέσει στον καλλιτεχνικό κόσμο η απώλεια του Σταμάτη Γιαννούλη.

Έφυγε σήμερα από τη ζωή, ο διευθυντής φωτογραφίας και σκηνοθέτης Σταμάτης Γιαννούλης, μετά από μάχη με τον καρκίνο.

Για την απώλεια του διευθυντή φωτογραφίας, σκηνοθέτη Σταμάτη Γιαννούλη το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου εκφράζει βαθιά συλλυπητήρια στους οικείους του και την κινηματογραφική κοινότητα.

«Η απώλεια του Σταμάτη Γιαννούλη θλίβει την κινηματογραφική μας κοινότητα. Ο Σταμάτης Γιαννούλης υπήρξε διευθυντής φωτογραφίας αλλά και σκηνοθέτης. Το βλέμμα του και η ευαισθησία του άφησαν το αποτύπωμά τους σε σημαντικές ταινίες όπως: "Μπαλαμός" και "Καρκαλού" του Σταύρου Τορνέ, "Λευτέρης Δημακόπουλος" και "Ο κύριος με τα γκρί" του Περικλή Χούρσογλου, "Από το χιόνι" και "Βαλκανιζατέρ" του Σωτήρη Γκορίτσα, "Εφήμερη πόλη" του Γιώργου Ζαφείρη» αναφέρει το μήνυμα του ΕΚΚ.

Η κηδεία του Σταμάτη Γιαννούλη θα γίνει την Παρασκευή 29 Απριλίου, στις 13:30 από το κοιμητήριο του Κόκκινου Μύλου.

