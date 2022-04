Πολιτική

Συνάντηση Μητσοτάκη – Καρόλου: Το πλάνο ανάπλασης στο Τατόι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο σχεδιασμός για την ανάπλαση του Τατοΐου και η «ολιστική στρατηγική» που εφάρμοσε ο Κάρολος στην έπαυλη Dumfries.

Η "ολιστική στρατηγική" που έχει εφαρμόσει το Ίδρυμα του Πρίγκιπα Καρόλου για την αποκατάσταση της έπαυλης Dumfries και του κτήματος που την περιβάλλει, με στόχο να αναδειχθεί αναλόγως και το κτήμα Τατοΐου, ήταν το βασικό αντικείμενο της συνάντησης σήμερα το απόγευμα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρίγκιπα της Ουαλίας Κάρολο στην έπαυλη Dumfries House, στη Σκωτία.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η οποία έγινε ύστερα από πρόσκληση του Πρίγκιπα της Ουαλίας, ο κ.Μητσοτάκης ξεναγήθηκε στο ιστορικό κτήριο και στο κτήμα, τα οποία διαχειρίζεται από το 2007 το Ίδρυμα του Πρίγκιπα (The Prince's Foundation), προχωρώντας σε σημαντικά έργα αποκατάστασης ώστε να διαφυλαχθεί η σημαντική πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής.

Όπως ανέφεραν κυβερνητικές πηγές στο επίκεντρο της συνάντησης με τον Πρίγκιπα Κάρολο, ο οποίος για άλλη μια φορά εκδηλώνει το ενδιαφέρον του για την Ελλάδα, βρέθηκε η ολιστική στρατηγική που έχει εφαρμόσει το Ίδρυμα του Πρίγκιπα για την αποκατάσταση της έπαυλης Dumfries και του κτήματος που την περιβάλλει, την ανάπτυξη εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών και πολιτιστικών δράσεων και την ανάδειξη του κτήματος σε «πράσινο» τοπόσημο που είναι ανοιχτό στους πολίτες καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και προσφέρει θέσεις εργασίας στην τοπική κοινωνία.

Δίνοντας έμφαση στη σύνδεση με τη φύση, το Ίδρυμα του Πρίγκιπα υποδέχεται κάθε χρόνο χιλιάδες μαθητές στο Dumfries, προσφέροντας προγράμματα που εστιάζουν στον σεβασμό για το φυσικό περιβάλλον, στα οποία περιλαμβάνονται μαθήματα για πρακτικές αειφορίας, την παραγωγή τροφής και για την κηπουρική.

Ο πρωθυπουργός από την πλευρά του, σημείωσε πως στόχος του είναι η ανάλογη ανάδειξη του κτήματος και των εγκαταστάσεων του Τατοΐου.

Όπως σημειώνουν οι συνεργάτες του Πρωθυπουργού, στο πλαίσιο αυτό ήδη εκτελούνται ή έχουν δρομολογηθεί έργα συνολικού προϋπολογισμού 75 εκατομμυρίων ευρώ σε πρώτη φάση, για τα οποία θα αξιοποιηθούν πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, του ΕΣΠΑ, του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης και ιδιωτικές δωρεές.

Αυτός ο πρώτος κύκλος έργων κεντρικής σημασίας είναι προγραμματισμένο να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2025.

Στο χαρτοφυλάκιο των παρεμβάσεων περιλαμβάνεται η αποκατάσταση πολλών κτισμάτων και εκτάσεων, όπως το παλιό ανάκτορο, οι ανακτορικοί κήποι, τα μαγειρεία, ο στάβλος και το νέο βουστάσιο, καθώς επίσης και η αποκατάσταση - συντήρηση περίπου 50.000 κινητών αντικειμένων και η ψηφιοποίηση - συντήρηση περίπου 10.000 εγγράφων. Το Δημόσιο αποκαθιστά και διαχειρίζεται 32 κτήρια, ενώ προς αξιοποίηση σε ιδιώτες - επενδυτές μπορεί να διατεθούν 22 κτήρια.

Ο σχεδιασμός προβλέπει επίσης υποδομές λειτουργικότητας σε έκταση 670 στρεμμάτων. Παράλληλα, εκπονούνται ήδη οι αναγκαίες περιβαλλοντικές και κυκλοφοριακές μελέτες ενώ υπάρχει συνεργασία μεταξύ των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού και Υποδομών και Μεταφορών για την αναβάθμιση δημόσιων μέσων μεταφοράς και οδικών αξόνων, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στους χώρους του Τατοΐου.

Ειδήσεις σήμερα:

Ζαούτης στον ΑΝΤ1 για ηπατίτιδα: δεν είναι ξεκάθαρο αν είναι ο γνωστός αδενοϊός

Μεγάλη δασική πυρκαγιά στη Λακωνία (εικόνες)

Γιάννης Σκαφτούρος: Η κόρη του έγινε ασπίδα για να τον προστατέψει από τις σφαίρες