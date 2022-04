Κοινωνία

Πατέρας και κόρη πέθαναν με διαφορά ημερών στις γιορτές του Πάσχα

Τραγικό παιχνίδι έπαιξε η μοίρα για την οικογένεια.

Ένα τραγικό παιχνίδι έπαιξε η μοίρα για οικογένεια στα Τρίκαλα, με κόρη και πατέρα να φεύγουν μόλις με λίγες ημέρες διαφορά από τη ζωή τις ημέρες του Πάσχα.

Πιο συγκεκριμένα, η κόρη, που ζούσε στην Αθήνα και εργαζόταν τα τελευταία χρόνια ως εκπαιδευτικός έφυγε από τη ζωή παραμονές του Πάσχα σε ηλικία 42 ετών, ενώ ο πατέρας της πέθανε τη Δευτέρα του Πάσχα, από παθολογικά αίτια.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, ο άτυχος πατέρας που δεν είχε ενημερωθεί για τον θάνατο της κόρης του, για να μην επιβαρυνθεί η υγεία του, πέθανε σε ηλικία 70 ετών.

