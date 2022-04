Τεχνολογία - Επιστήμη

Ισχυρός σεισμός στα Κύθηρα

Ανοιχτά των Κυθήρων και σε μεγάλο εστιακό βάθος καταγράφηκε η δόνηση, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο.

Σεισμός έντασης 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που χαρακτηρίζεται ως «ισχυρός», σημειώθηκε στις 04:51 τα ξημερώματα, ανοιχτά των Κυθήρων.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο, σε απόσταση 41 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά των Κυθήρων (249 χιλιόμετρων νότια-νοτιοδυτικά της Αθήνας).

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το εστιακό βάθος του σεισμού καταγράφηκε σε βάθος 79,2 χιλιομέτρων.

