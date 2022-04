Κοινωνία

Ξυλοδαρμός ανηλίκων – πατέρας θύματος: Παραλίγο θα θρηνούσα δεύτερο “Άλκη”

Συγκλονίζει ο πατέρας του 17χρονου στη Θεσσαλονίκη που ήταν ένα από τα θύματα του ξυλοδαρμού ανηλίκων στον Εύοσμο

Συγκλονίζει ο πατέρας 17χρονου θύματος ξυλοδαρμού στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Σοκαρισμένος για τη νέα οπαδική επίθεση δηλώνει ότι «παραλίγο να θρηνούσα Άλκη».

Ο ανήλικος νοσηλεύεται με τραύματα στο κεφάλι, στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» της Θεσσαλονίκης, μετά τον ξυλοδαρμό του από ομάδα νεαρών αντίπαλης ομάδας, το βράδυ της Δευτέρας του Πάσχα (25.04.2022).

«Ο γιος μου έχει διάσειση, αιμάτωμα και πρόβλημα στο μάτι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο γονέας στον Real Fm της συμπρωτεύουσας, κάνοντας λόγο για «καρτέρι», που είχε στήσει η συγκεκριμένη ομάδα στην παρέα παιδιών στην περιοχή του Ευόσμου

Το επεισόδιο, το οποίο η αστυνομία αποδίδει σε προσωπικές διαφορές μεταξύ ανηλίκων, φαίνεται πως ήρθε ως συνέχεια ανάλογου περιστατικού ξυλοδαρμού που συνέβη τα προηγούμενα 24ωρα, για το οποίο είχαν συλληφθεί (κατόπιν μηνύσεων) δύο ανήλικοι, από την παρέα αυτών που τραυματίστηκαν χθες. Είχαν αφεθεί ελεύθεροι το Μεγάλο Σάββατο για να συνεχιστεί η αστυνομική προανάκριση και να αποφασιστεί στη συνέχεια η ποινική τους μεταχείριση.





