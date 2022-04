Οικονομία

7ετες ομόλογο: Άνοιξε το βιβλίο προσφορών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σημαντικό ειναι το ύψος των προσφορών απο επενδυτές. Σε ποιο ύψος ορίστηκε το αρχικό επιτόκιο. Οι στόχοι της Αθήνας και το momentum που θέλει να εκμεταλλευθεί το οικονομικό επιτελείο.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία άντλησης κεφαλαίων μέσω της επανέκδοσης του 7ετούς ομολόγου από τον ΟΔΗΧΧ.

Το βιβλίο άνοιξε με την αρχική καθοδήγηση για το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο mid swaps συν 115 μονάδες βάσης, δηλαδή στη ζώνη του 2,56%. Ωστόσο η ζήτηση, που φτάνει τα 5,8 δισ. ευρώ ενώ η διαδικασία συνεχίζεται, οδήγησε σε μείωση του επιτοκίου στις 110 μονάδες βάσης πάνω από τα mid swaps.

Το υφιστάμενο ποσό του τίτλου είναι σήμερα 2,42 δισ. ευρώ και η ωρίμανση στις 22 Απριλίου του 2027.

H προσφορά του 7ετούς, τον Απρίλιο του 2020, όταν είχε πρωτοεκδοθεί το ομόλογο, είχε σημειώσει ισχυρή ζήτηση και ικανοποιητικό επιτόκιο για τα δεδομένα των συνθηκών που επικρατούσαν τότε στην αγορά και το βιβλίο προσφορών είχε κλείσει με τις προσφορές των επενδυτών να υπερβαίνουν τα 5,9 δισ. ευρώ, με 128 επενδυτές να συμμετέχουν στη διαδικασία.

Το αρχικό guidance που είχε δοθεί τότε ήταν για επιτόκιο 230 μονάδες βάσης πάνω από τα mid swaps και η πρώτη τιμολόγηση έδινε επιτόκιο περίπου 2,16%, αλλά τελικά το επιτόκιο κινήθηκε χαμηλότερα στο 2,013% ή MS + 200 μ.β. Το κουπόνι του ομολόγου είναι στο 2%.

Η τρέχουσα απόδοση του 10ετούς ομολόγου κυμαίνεται στο 3,08%, καταγράφοντας σημαντική άνοδο τις τελευταίες ημέρες από τα προ ρωσικής εισβολής επίπεδα του 1,8% (ιστορικό χαμηλό 0,528%, 13/8/2021), ενώ το spread έναντι των γερμανικών 10ετών ομολόγων διαμορφώνεται σταθερά στις 200 μονάδες βάσης.

Η έκδοση αναμένεται να συγκεντρώσει διεθνές ενδιαφέρον, λαμβάνοντας υπόψη το θετικό momentum στην αγορά μετά και την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από τον οίκο αξιολόγησης Standard & Poor’s σε μόλις μία βαθμίδα χαμηλότερα από το investment grade αλλά και τις θετικές εκθέσεις επενδυτικών οίκων όπως οι JP Morgan, Citigroup, Societe Generale, οι οποίοι δίνουν «ψήφο εμπιστοσύνης» στα ελληνικά ομόλογα. Η επιλογή της 7ετούς λήξεως συμπίπτει χρονικά με την έκδοση προ διετίας και ελέω των γεωπολιτικών συνθηκών και των αυξημένων αποδόσεων του τελευταίου χρονικού διαστήματος, δείχνει μια «εκ τους ασφαλούς» επιλογή.

Πηγή: Euro2day.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο - Νέα Ιωνία: 19χρονος ο νεκρός στην “βουτιά” αυτοκινήτου από γέφυρα (εικόνες)

Σταλίδα - Εργατικό δυστύχημα: Πατέρας δύο παιδιών ο άτυχος άνδρας

Τροχαίο με τραυματίες αστυνομικούς της ΔΙ.ΑΣ. (εικόνες)