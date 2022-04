Κόσμος

Ντεμίρ για S-400: H Τουρκία θα πάρει και 2η συστοιχία

Τι δήλωσε ο πρόεδρος της Αμυντικής Βιομηχανίας, Ισμαήλ Ντεμίρ, σε συνέντευξή του στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο TRT Haber

Ο πρόεδρος της Αμυντικής Βιομηχανίας, Ισμαήλ Ντεμίρ, σε συνέντευξή του στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο TRT Haber δήλωσε ότι η Τουρκία έχει ήδη συμφωνήσει να αγοράσει δύο αντι-αεροπορικά συστήματα S-400 από τη Ρωσία και ότι έχει δημιουργηθεί μια εσφαλμένη αντίληψη για το θέμα αυτό.

«Τα συστήματα που παράγουμε μόνοι μας καθώς και τα S-400 είναι συστήματα που χρησιμοποιούνται όταν είναι απαραίτητο. Υπάρχει μια λανθασμένη αντίληψη ότι: η Τουρκία πήρε το πρώτο σύστημα, μετά θα σκεφτεί, και θα πάρει το δεύτερο σύστημα

Όχι, δεν είναι έτσι. Η Τουρκία είχε κάτσει στο τραπέζι για δύο συστήματα. Το έργο είναι ένα ενιαίο έργο. Λάβαμε το πρώτο μέρος αυτού. Θα μπορούσαμε να αναλάβουμε αμέσως το δεύτερο μέρος, αλλά οι διαπραγματεύσεις για την τεχνολογική διαδικασία κράτησαν κάποιον καιρό.

Ως εκ τούτου, η πορεία της διαδικασίας θα πάρει χρόνο. Δεν υπάρχει μια κατάσταση του τύπου ‘η Τουρκία συμπεριφέρεται με πείσμα και λέει πως, ό,τι και να πει η Αμερική, θα το πάρω’. Η Τουρκία συνεχίζει να εφαρμόζει την αρχική της απόφαση».

