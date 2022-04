Πολιτισμός

Πέθανε ο Βαγγέλης Μαυραγάνης - Το ανακοίνωσε... ο “ίδιος”! (εικόνες)

“Πανικό” προκάλεσε η ανάρτηση στο προφίλ του στο Facebook. Θλίψη σκόρπισε το άγγελμα του θανάτου του Βαγγέλη Μαυραγάνη.

Έφυγε απο την ζωή ο δημοσιογράφος Βαγγέλης Μαυραγάνης, ο οποίος εργαζόταν τα τελευταία χρόνια ως υπεύθυνος επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Πειραιά.

Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή το μεσημέρι της Τετάρτης, με έναν... παράδοξο τρόπο, μέσω ανάρτησης στο Facebook και μάλιστα με μήνυμα σε ...πρώτο πρόσωπο!

Στην αρχή όλοι νόμιζαν πως πρόκεται για κάποιου είδους αστείο, αφού ο νεκρός φέρεται να έγραφε σε πρώτο πρόσωπο, τις λέξεις "Μάγκες πέθανα. Για τα διαδικαστικά η Μαρία και ο Νικηφόρος.", αναφορές που παραπέμπουν στην σύζυγο και τον γιό του μακαρίτη.

Ωστόσο, περίπου 35 λεπτά μετά την ανάρτηση της, η ανάρτηση είχε "κατέβει" από το προφίλ του Βαγγέλη Μαυραγάνη στο Facebook.

Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ για τον θάνατο του Βαγγέλη Μαυραγάνη, αναφέρει τα εξήςQ

"Tο Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως με θλίψη ανακοινώνει την απώλεια του συναδέλφου Βαγγέλη Μαυραγάνη, ο οποίος «έφυγε» από ανακοπή σήμερα τα ξημερώματα.

Ο Βαγγέλης Μαυραγάνης γεννήθηκε στη Λιβαδειά το 1959. Τη δημοσιογραφική του σταδιοδρομία ξεκίνησε το 1984 στην εφημερίδα «Απογευματινή» ως συντάκτης ύλης. Στην ίδια εφημερίδα θα παραμείνει έως το δραματικό της «κλείσιμο» το 2010, ενώ, στη συνέχεια θα εργαστεί στο Γραφείο Τύπου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Τα τελευταία χρόνια υπήρξε συνεργάτης του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Ο Βαγγέλης Μαυραγάνης υπήρξε ένας εργατικός δημοσιογράφος που τον χαρακτήριζε το πνεύμα συναδελφικότητας. Άνθρωπος ευθύς και αυθεντικός, με επαγγελματική ευσυνειδησία, ήταν αγαπητός από όλους. Η ξαφνική του απώλεια μας γεμίζει θλίψη.

Το Διοικητικό του Συμβούλιο συλλυπείται τους οικείους του, την αγαπημένη του σύζυγο και τον μονάκριβο γιο του Νικηφόρο. Καλό ταξίδι Βαγγέλη".

