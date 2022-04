Παράξενα

Θεσσαλονίκη - “Χαμόγελο του Παιδιού”: Έκλεψαν ολόκληρο το... κιόσκι (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πρωτοφανής η κλοπή και το "θράσος" των δραστών, που "χτύπησαν" σε κεντρικό σημείο της πόλης.



Αδιανόητη κλοπή στη Θεσσαλονίκη με στόχο το Χαμόγελο του Παιδιού. Άγνωστοι ξήλωσαν ολόκληρο το κιόσκι εμβαδού περίπου 15 τετραγωνικών μέτρων!

Εκπρόσωποι του "Χαμόγελου" διαπίστωσαν έκπληκτοι ότι η μεγάλη κατασκευή είχε εξαφανιστεί από τον χώρο, στον οποίο βρισκόταν.

Πώς μπορεί κάποιος να κλέψει ένα ολόκληρο kibo, διαστάσεων 6 x 2,5 μέτρα, από την καρδιά της πόλης, χωρίς κανείς να τον αντιληφθεί κανείς;

Έκκληση για πληροφορίες από αυτόπτες μάρτυρες απευθύνει η Ιωάννα Μακρή, συντονίστρια για τη Βόρεια Ελλάδα στο "Χαμόγελο του Παιδιού"

Όπως όλα δείχνουν, πρόκειται για μία πρωτοφανή στα χρονικά κλοπή, την οποία ερευνά το αστυνομικό τμήμα Λευκού Πύργου.





πηγή: grtimes.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Πισπιρίγκου - Δασκαλάκης: ο ψήστης, η Μαλένα και το ξέσπασμα του Λιάγκα (βίντεο)

ECDC για ηπατίτιδα σε παιδιά: Πόσα είναι τα κρούσματα παγκοσμίως

Ελληνοτουρκικά: Μπαράζ από υπερπτήσεις την Τετάρτη