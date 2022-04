Life

“Το Πρωινό” - Θεραπεύτρια: Η Τζωρτζίνα καταλάβαινε τα πάντα (βίντεο)

Τι λέει για τα προβλήματα στην κίνηση και στην ομιλία του παιδιού, αλλά και την αντίδραση του, όταν όταν ήταν μαζί του ο Μάνος Δασκαλάκης.

Η θεραπεύτρια της άτυχης Τζωρτζίνας Δασκαλάκη, για την δολοφονία της οποίας, μέσω της χορήγησης κεταμίνης, έχει προφυλακιστεί η μητερά της, Ρούλα Πισπιρίγκου, μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Αναφέρθηκε στην κατάσταση της υγείας του παιδιού, που αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα και προβλήματα στην ομιλία της, αλλά όπως είπε αντιλαμβανόταν τα πάντα και πλήρως.

Η θεραπεύτρια σημείωσε ιδιαίτερα τις αντιδράσεις που είχε το άτυχο κορίτσι κάθε φορά που βρισκόταν μαζί της ο Μάνος Δασκαλάκης.

Τι είπε η θεραπεύτρια της Τζωρτζίνας στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

«Αυτό που είπα και στο Ανθρωποκτονιών και μπορώ να το δηλώσω και το λέω παντού: όταν είχε δει τον Μάνο, είχε γελάσει πάρα πολύ, είχε λάμψει το πρόσωπο της. Τώρα… εγώ με τη μαμά δεν είχα έρθει πολλές φορές σε επαφή, μίλαγα στο τηλέφωνο, δεν ήξερα καν ότι ήταν συνάδελφος μου! Το παιδί ήταν πάρα πολύ χαμογελαστό, το παιδί γέλαγε…

Ερώτηση: Η αξιολόγηση που είχε γίνει εγκεφαλικά, πως ήταν;

Η αξιολόγηση που είχε γίνε…, εμείς καταρχήν δεν καταλάβαμε ποτέ ότι η Τζωρτζίνα ήταν νοητικά… είχε πειραχτεί νοητικά… που λένε οι άλλοι. Η Τζωρτζίνα ήταν πανέξυπνη. Αντιλαμβανόταν τα πάντα. Και η αξιολόγηση είχε γίνει. Η Τζωρτζίνα επειδή τελείωσε την πρώτη τάξη δημοτικού, εμείς της γράφαμε τις λέξεις στα χαρτάκια και λοιπόν της λέγαμε, “Που λέει, Τζωρτζίνα μου, κότα;” και μας το έδειχνε με το βλέμμα της.

Εγώ ξέρω ότι η Τζωρτζίνα ανταποκρινόταν στα πάντα και ήταν ένα παιδί που τα ματάκια της ήταν τόσο πολύ εκφραστικά, Θεέ μου, που μπορούσε να αντιληφθεί τα πάντα. Κατ’ αρχήν τις έκανες ερωτήσεις και σου απαντούσε με το βλέμμα της.

Το παιδί ήταν υγιές πριν, άρα δεν υπήρχε νοητικό πρόβλημα στην Τζωρτζίνα, υπήρχε κινητικό πρόβλημα μετά… Κι αυτό κάθομαι και σκέφτομαι δυο μήνες τώρα, εάν θα μπορούσα να δω κάτι. Δεν είδα κάτι περίεργο…

Ήταν ένα παιδί με πολύ βαριά τετραπληγία και το κρίμα είναι ότι η Τζωρτζίνα αντιλαμβανόταν τα πάντα, γιατί άλλο είναι να έχεις γεννηθεί άρρωστος, άλλο είναι να ξέρεις πως είναι να χορεύεις…

Ερώτηση: Πείτε μου, λίγο, όταν είδε τον πατέρα της…

Γέλαγε. Είδα την αγάπη του Μάνου και την αγάπη της Τζωρτζίνας.

Ερώτηση: Ο μπαμπάς πως ήταν απέναντι της;

Σου είπα, μόλις είδε ο Μάνος την Τζωρτζίνα κι η Τζωρτζίνα τον μπαμπά, το χαμόγελο έφτασε στ / αυτιά. Αυτήν τη στιγμή δεν θα τη ξεχάσω ποτέ».

