ΗΠΑ – Ρωσία αντάλλαξαν κρατούμενους (βίντεο)

Ελεύθερος ο πρώην πεζοναύτης Τρέβορ Ριντ. Τι δήλωσε ο Τζο Μπάιντεν.



Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε σήμερα ότι αντάλλαξε τον Αμερικανό πρώην πεζοναύτη Τρέβορ Ριντ, που κρατούνταν στις ρωσικές φυλακές, με τον Ρώσο πολίτη Κονσταντίν Γιαροσένκο, ο οποίος εξέτιε ποινή 20ετούς κάθειρξης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η ανταλλαγή των κρατουμένων έγινε σήμερα και υπήρξε αποτέλεσμα μιας μακράς διαδικασίας διαπραγματεύσεων, δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν καλωσόρισε σήμερα την απελευθέρωση του Αμερικανού Τρέβορ Ριντ που κρατείτο στην Ρωσία από το 2019 όταν είχε συλληφθεί.

«Ο Τρέβορ, ένας πρώην αμερικανός πεζοναύτης, που ήταν φυλακισμένος στην Ρωσία είναι ελεύθερος», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν.

Όπως μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης η ανταλλαγή των δυο κρατουμένων έγινε στην Τουρκία.

Ο Κονσταντίν Γιαροσένκο είχε καταδικαστεί σε 20 χρόνια φυλάκιση για διακίνηση ναρκωτικών στις ΗΠΑ, ενώ ο Τρεβόρ Ριντ είχε καταδικαστεί για 9 χρόνια φυλάκιση για επίθεση στην αστυνομία στη Ρωσία.

Η ακριβής τοποθεσία της ανταλλαγής είναι άγνωστη. Σύμφωνα με τις ισχυρισμούς του διεθνούς Τύπου, αεροσκάφος της Ρωσικής Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας έφτασε στην Άγκυρα λίγο πριν την ανταλλαγή. Σύμφωνα με τους ίδιους ισχυρισμούς, ο Γιαροσένκο επέστρεψε στη Ρωσία μέσω αυτού του αεροπλάνου.

