Μητσοτάκης για Τουρισμό: Ενθαρρυντικοί όλοι οι δείκτες

Στο υπουργείο Τουρισμού βρέθηκε ο Πρωθυπουργός, προαναγγέλλοντας διεύρυνση στον Κοινωνικό Τουρισμό και στέλνοντας μήνυμα στους εργαζόμενους του κλάδου.

«Περιμένουμε μια καλή χρόνια. Όλοι οι δείκτες είναι ενθαρρυντικοί. Το πρώτο 20ημερο του Απριλίου πήγε πάρα πολύ καλά», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις δηλώσεις που έκανε για την πορεία του τουρισμού φέτος στη χώρα μας μετά την επίσκεψή του στο υπουργείο Τουρισμού.

Ο πρωθυπουργός ευχαρίστησε την ηγεσία του υπουργείου για την πολύ σημαντική, όπως είπε, δουλειά που έχει γίνει τους τελευταίους μήνες. «Το 2022 θα είναι το πρώτο καλοκαίρι εδώ και τρία χρόνια χωρίς περιορισμούς», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης τονίζοντας πως στόχος είναι να έχουμε όσο το δυνατόν καλύτερη τουριστική περίοδο και να επεκταθεί σε όλες τις εποχές του χρόνου. Ειδικά για τους καλοκαιρινούς μήνες είπε ότι «ευελπιστούμε ότι το μακρύ καλοκαίρι του 2022 θα είναι εξαιρετικά προσοδοφόρο για επιχειρηματίες και εργαζομένους».

Παράλληλα έστειλε μήνυμα στους επιχειρηματίες του τουρισμού οι εργαζόμενοι να συμμετέχουν στην αναπτυξιακή δυναμική του κλάδου όχι μόνο με καλύτερες αποδοχές αλλά και με απαρέγκλιτη τήρηση της εργατικής νομοθεσίας. «Θα είμαστε ιδιαίτερα αυστηροί», ξεκαθάρισε ενώ είπε ότι σύντομα θα γίνουν ανακοινώσεις για τη διεύρυνση των προγραμμάτων κοινωνικού τουρισμού «ώστε οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες λόγω της εισαγόμενης κρίσης , να μπορέσουν κάνουν διακοπές με τη στήριξη του κράτους με διαφάνεια και γρήγορους τρόπους».

Από την πλευρά του ο Yπουργός Tουρισμού Βασίλης Κικίλιας δήλωσε πως η κυβέρνηση αντιμετώπισε όλες τις προκλήσεις των τελευταίων ετών κάτι που ενίσχυσε το brand της χώρας, έφερε μεγαλύτερες ροές επισκεπτών και ενίσχυσε την οικονομία.

«Εργαζόμαστε σκληρά και θα κάνουμε ταμείο στο τέλος της σεζόν», συμπλήρωσε.

Ολόκληρη η δήλωση του Πρωθυπουργού

«Ευχαριστώ την ηγεσία του Υπουργείου Τουρισμού για την πολύ σημαντική δουλειά η οποία έχει γίνει τους τελευταίους μήνες. Το 2022 θα είναι το πρώτο καλοκαίρι εδώ και τρία χρόνια όπου δε θα έχουμε ουσιαστικά πανδημικούς περιορισμούς και σκοπός μας είναι να κεφαλαιοποιήσουμε την καλή εικόνα της χώρας, ώστε να έχουμε όσο το δυνατόν καλύτερη τουριστική περίοδο φέτος την άνοιξη, το καλοκαίρι, το φθινόπωρο και -γιατί όχι- τον χειμώνα. Διότι κεντρικός σκοπός της κυβέρνησης είναι η επέκταση της τουριστικής περιόδου.

Όμως γνωρίζουμε ότι οι καλοκαιρινοί μήνες είναι εξαιρετικά σημαντικοί, η δουλειά προετοιμασίας, η οποία έχει γίνει, είναι αξιόλογη και ευελπιστούμε ότι το μακρύ ελληνικό καλοκαίρι του 2022 θα είναι και εξαιρετικά προσοδοφόρο για την ελληνική οικονομία, για τους επαγγελματίες του κλάδου, αλλά και για τους εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους στον κλάδο του τουρισμού.

Και μιας και μιλάμε και για εργαζόμενους, θα ήθελα να στείλω ένα μήνυμα σε όλους τους επαγγελματίες του τουρισμού: ότι οι εργαζόμενοι στον τουρισμό πρέπει κι αυτοί να συμμετέχουν στην αναπτυξιακή δυναμική του κλάδου. Αυτό δεν σημαίνει μόνο καλύτερες απολαβές, σημαίνει και απαρέγκλιτη τήρηση των όρων της εργατικής νομοθεσίας. Θα είμαστε πάρα πολύ αυστηροί στους ελέγχους που θα κάνουμε φέτος το καλοκαίρι και δεν πρόκειται να δεχθούμε κανένα φαινόμενο κατάχρησης ισχύος του εργοδότη εις βάρος των εργαζόμενων στον ελληνικό τουρισμό.

Αποδίδω, επίσης, πολύ μεγάλη σημασία στα προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού. Πιστεύω ότι σχετικά σύντομα θα είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ανακοινώσεις ώστε να διευρυνθούν τα προγράμματα αυτά και να μπορούν άνθρωποι, οι οποίοι έχουν οικονομική δυσκολία και αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις αυτής της παγκόσμιας εισαγόμενης οικονομικής κρίσης, να κάνουν τις διακοπές τους με τη στήριξη του ελληνικού κράτους, με διαφανείς και γρήγορους τρόπους, αξιοποιώντας την τεχνολογία. Και θα αναμένω πολύ σύντομα τις οριστικές ανακοινώσεις του Υπουργείου σε αυτήν την κατεύθυνση.

Περιμένουμε, λοιπόν, μία καλή χρονιά. Όλες οι πρώτες ενδείξεις, όλοι οι πρώιμοι δείκτες είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικοί. Το πρώτο 20ήμερο του Απριλίου πήγε πάρα πολύ καλά και ως προς τον εισαγόμενο τουρισμό και ως προς τον εγχώριο τουρισμό. Και με πολλή, με σκληρή δουλειά, με τη συνεργασία του κλάδου του τουρισμού, θα συνεχίσουμε σε αυτή την κατεύθυνση».

Ο Υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας δήλωσε: «Κύριε Πρόεδρε, εσείς και η κυβέρνησή σας αντιμετωπίσατε με πολύ μεγάλη επιτυχία όλες τις μεγάλες προκλήσεις των τελευταίων ετών. Αυτό δημιούργησε προστιθέμενη αξία στη χώρα, αναβάθμισε το brand name «Ελλάδα» και αυτό, με τη σειρά του, έφερε αυξημένες ροές επισκεπτών ενισχύοντας την ελληνική οικονομία και την ελληνική οικογένεια. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να έχουμε ισχυρό τουριστικό ρεύμα στους χειμερινούς προορισμούς, στο city break, και στις Πασχαλινές διακοπές και βέβαια έπεται και το τριήμερο της Πρωτομαγιάς.

Εργαζόμαστε σκληρά μέχρι το τέλος της σεζόν και τότε θα κάνουμε ταμείο, βοηθώντας και τον πρωτογενή τομέα, τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, τον εμπορικό κόσμο και, φυσικά, τους εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους στον τουρισμό».

