Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο Πούτιν απειλεί με αντίποινα τις χώρες που θα παρέμβουν

Κλιμακώνει την ένταση ο Ρώσος Πρόεδρος εκτοξεύοντας νέες απειλές, ενώ κατηγορεί την Δύση.



Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν προειδοποίησε ότι οποιεσδήποτε χώρες επιχειρήσουν να παρέμβουν στην Ουκρανία θα βρεθούν αντιμέτωπες με μια γρήγορη απάντηση από τη Ρωσία και δήλωσε ότι όλες οι αποφάσεις για το πώς θα αντιδράσει η Μόσχα σε μια τέτοια κατάσταση έχουν ήδη ληφθεί.

Ο Πούτιν μιλώντας σε βουλευτές στην Αγία Πετρούπολη, είπε ότι η Δύση θέλει να κόψει τη Ρωσία σε διάφορα κομμάτια και την κατηγόρησε ότι ωθεί την Ουκρανία σε σύγκρουση με τη Ρωσία.

Αναφερόμενος στις κυρώσεις που επέβαλλε η Δύση, είπε ότι το ρούβλι, το τραπεζικό σύστημα, ο τομέας των μεταφορών και η οικονομία της Ρωσίας στο σύνολό τους έχουν αντέξει τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν κατά της Μόσχας και υποσχέθηκε απάντηση στις προσπάθειες απομόνωσης της Ρωσίας.

Το υπουργείο Οικονομίας της Ρωσίας αναμένει ότι το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) θα συρρικνωθεί κατά 8,8% το 2022 σύμφωνα με το βασικό σενάριο ή κατά 12,4% σύμφωνα με ένα πιο συντηρητικό σενάριο, μέ βάση ένα έγγραφο που είδε το Reuters, το οποίο δείχνει ότι οι πιέσεις που ασκούν οι κυρώσεις έχουν επιπτώσεις.

