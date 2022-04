Life

“Super Mammy” – Μάρκος Σεφερλής: Νέο επεισόδιο την Κυριακή του Θωμά (εικόνες)

Άφθονο γέλιο στο 4ο επεισόδιο της κωμικής σειράς του Μάρκου Σεφερλή, που προβάλλεται στον ΑΝΤ1.

Αθάνατη Ελληνίδα μάνα: υπερπροστατευτική, πανταχού παρούσα και τα πάντα πληρούσα και ανέκαθεν στα… κάγκελα!

Ο Μάρκος Σεφερλής, στη «Super Mammy», τη νέα κωμική σειρά του ΑΝΤ1, που προβάλλεται κάθε Κυριακή στις 22:00, μεταμορφώνεται στη Χαρίκλεια, στο απόλυτο mama-symbol, για να μιλήσει την αξεπέραστη γλώσσα της κλασικής μάνας σε μια κλασική οικογένεια!

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΤΟ 5ο ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ, ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 1η Μαΐου

«Όλα του γάμου δύσκολα!»

Βλέποντας τον γάμο του να πλησιάζει, ο Θάνος είναι ιδιαίτερα στρεσαρισμένος και κλειδώνεται στην ντουλάπα. Κανένας δεν καταφέρνει να τον κάνει να βγει από 'κει, παρά μόνο ο πολύ συγκινητικός λόγος που σκοπεύει να εκφωνήσει ο κουμπάρος του, Τζίμης, στον γάμο.

Με τη βοήθεια της Ζέτας, η Χαρίκλεια ανακαλύπτει, τελικά, ότι ο Τεό είναι ομοφυλόφιλος. Η μέρα του γάμου φτάνει, με τον Θάνο και τη Μαρία να ξεκινούν έναν... βίο ανθόσπαρτο!

H «Super Mammy» βασίζεται στην τηλεοπτική κωμική σειρά του BBC «MRS BROWN'S BOYS» και αποτελείται από αυτοτελή επεισόδια.

ΣΕΝΑΡΙΟ/ΔΙΑΣΚΕΥΗ: Μάρκος Σεφερλής - Στέλιος Παπαδόπουλος

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Μάρκος Σεφερλής

ΤΗΛΕΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Γιώργος Καληώρας

ΣΤΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ: Μάρκος Σεφερλής

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ (με αλφαβητική σειρά): Αρετή Ζαχαριάδου, Γιάννης Καπετάνιος, Χριστιάνα Καρνέζη, Γιώργης Κοντοπόδης, Σταύρος Νικολαΐδης, Νταίζη Σεμπεκοπούλου, Κώστας Σόμμερ, Δημήτρης Σταρόβας, Έλενα Τσαβαλιά, Τάνια Τρύπη.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ (με αλφαβητική σειρά): Γιάννης Αγριόμαλλος, Περικλής Αλμπάνης, Αντώνης Βλάσσης, Μάριος Γλύκας, Λεωνίδας Ιορδάνου, Φανούρης Κορρές, Ιωάννα Στρίγγα

Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν από κοντά τα γυρίσματα του «Super Mammy», μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο e-mail supermammyant1@gmail.com.

