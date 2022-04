Τεχνολογία - Επιστήμη

Google: Χάκερς χτύπησαν τον Chrome – Τι να κάνετε

Εύκολα αντιμετωπίζεται το πρόβλημα, με λίγα απλά βήματα. Δείτε τι να κάνετε για να είστε ασφαλείς.

Τα κενά ασφαλείας που βρήκαν στον Chrome της Google χτύπησαν χάκερς, προκαλώντας άγνωστα μέχρι στιγμή προβλήματα στους χάκερς.

Επτά από αυτά τα κενά ασφαλείας, θεωρούνται υψηλού ρίσκου για τους χρήστες και επηρεάζουν λειτουργικά συστήματα όπως τα Windows, το macOS, και την Linus.

Δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί ποιος έκανε το χτύπημα, αλλά ούτε πώς μπορεί να επηρεαστούν οι χρήστες.

Το δεδομένο είναι ότι, ο browser θα κάνει αυτόματα update μέσα σε λίγες ημέρες εκτός και αν κάνετε χειροκίνητα update.

Τα τέσσερα βήματα για την αντιμετώπιση του προβλήματος:

Μπείτε στον chrome

Κάντε κλικ στις τρεις τελείες πάνω δεξιά στην οθόνη σας

Κάντε κλικ στο Settings > Help > About Google Chrome.

Περιμένετε από τον Chrome να βρει και να εγκαταστήσει την ενημέρωση

Τέλος, κάντε επανεκκίνηση του browser