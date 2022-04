Καιρός

Καιρός: βροχές και πτώση θερμοκρασίας την Παρασκευή

Που αναμένονται καταιγίδες. Πόσο ισχυροί θα πνέουν οι άνεμοι. Τι καιρό θα κάνει το τριήμερο της Πρωτομαγιάς. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Για την Παρασκευή, η ΕΜΥ προβλέπει στα βόρεια τοπικές βροχές, και κατά τόπους σποραδικές καταιγίδες στη Μακεδονία, στην Ήπειρο και στα βόρεια τμήματα της Θεσσαλίας. Στην υπόλοιπη χώρα θα αναπτυχθούν αραιές νεφώσεις, που γρήγορα θα πυκνώσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοανατολικοί, 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα βόρεια και η μέγιστη τιμή της θα φτάσει τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική αναμένονται αραιές νεφώσεις, που γρήγορα θα πυκνώσουν. Θα πνέουν άνεμοι από βόρειες-βορειοανατολικές διευθύνσεις, 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά έως 7 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και στα γύρω ορεινά με μεμονωμένες καταιγίδες. Θα πνέουν άνεμοι βόρειοι, 3-5 μποφόρ και βαθμιαία από το μεσημέρι μεταβλητοί, 2 με 3 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Στην Εύβοια αναμένονται αραιές νεφώσεις που γρήγορα θα πυκνώσουν. Θα πνέουν άνεμοι από βόρειες-βορειοανατολικές διευθύνσεις, 4 με 6 και στα νότια τοπικά 7 έως μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Στην Μακεδονία και στην Θράκη αναμένονται νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα στη Μακεδονία. Θα πνέουν άνεμοι βόρειοι, 4-6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου (σημ: στην δυτική Μακεδονία, τοπικά 3-4 βαθμούς χαμηλότερα).

Στο Ιόνιο, στην Ήπειρο, στην δυτική Στερεά και στην δυτική Πελοπόννησο αναμένονται αραιές νεφώσεις, που γρήγορα θα πυκνώσουν και από το μεσημέρι στα βόρεια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Ήπειρο σποραδικές καταιγίδες. Θα πνέουν άνεμοι ανατολικοί, 4 με 6 μποφόρ. Το θερμόμετρο θα δείξει από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου (σημ: στο εσωτερικό της Ηπείρου, 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερα).

Στην Θεσσαλία, στην ανατολική Στερεά, στην Εύβοια και στην ανατολική Πελοπόννησο αναμένονται αραιές νεφώσεις που γρήγορα θα πυκνώσουν. Από το μεσημέρι στα βόρεια τμήματα της Θεσσαλίας θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Θα πνέουν άνεμοι βόρειοι-βορειοανατολικοί, 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά έως 7 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη αναμένονται αραιές νεφώσεις, που γρήγορα θα πυκνώσουν. Θα πνέουν άνεμοι βόρειοι, 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα αναμένονται αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν. Θα πνέουν άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, 4 με 6 και στα βορειότερα νησιά 5 με 7 μποφόρ. Στα νότια θα πνέουν άνεμοι από ανατολικές διευθύνσεις, 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία βόρειοι έως 5 μποφόρ. Το θερμόμετρο θα δείξει από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου (σημ: στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερα).

Ο καιρός το Σάββατο

Στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και πρόσκαιρα στο βόρειο Ιόνιο αναμένονται αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές και κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί, 3 με 4 μποφόρ και τις πρωινές ώρες ανατολικοί-βορειοανατολικοί, έως 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά και δεν θα ξεπεράσει στα βορειοδυτικά τους 18 με 20 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή

Στα βόρεια αναμένονται νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με σποραδικές καταιγίδες και βαθμιαία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, με τοπικούς όμβρους ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί και πρόσκαιρα ανατολικοί, 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοανατολικά.

Ο καιρός την Δευτέρα (αργία Πρωτομαγιάς)

Για την Δευτέρα προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις, αρχικά στα δυτικά, στα κεντρικά και στα νότια και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές, με τοπικές βροχές και κυρίως στα ηπειρωτικά με σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα τις βραδινές ώρες θα περιοριστούν στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί στα δυτικά, 3 με 5 μποφόρ και βαθμιαία βόρειοι-βορειοδυτικοί, με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

