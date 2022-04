Fake news ότι πέθανε ο Μίνο Ραϊόλα

«Δεύτερη φορά μέσα σε 4 μήνες με σκοτώνουν» αναφέρει ο ίδιος σε ανάρτηση του, λίγα λεπτά μετά την «είδηση του θανάτου του».

Λίγα μόλις λεπτά μετά την είδηση από κορυφαία ΜΜΕ στην Ιταλία, αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη ότι ο διάσημος Ιταλός μάνατζερ, Μίνο Ραϊόλα, πέθανε σήμερα σε ηλικία 54 ετών, έφτασε οργισμένη διάψευση από τον επικεφαλής της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Σαν Ραφαέλε στο Μιλάνο, Αλμπέρτο Τζανγκρίλο.

«Είμαι εξοργισμένος με τα τηλεφωνήματα ψευτοδημοσιογράφων που κάνουν εικασίες για τη ζωή ενός ανθρώπου που αγωνίζεται» αναφέρει χαρακτηριστικά η ιταλική εφημερίδα "Gazzetta Dello Sport", η οποία μόλις λίγα λεπτά πριν είχε ως πρώτο θέμα την είδηση του «θανάτου» του, αλλά και αφιερώματα για την καριέρα και τη ζωή του.

Όπως αναφέρει τώρα η ιταλική εφημερίδα, ο Μίνο Ραϊόλα νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση και δίνει μάχη για τη ζωή του, όντας άρρωστος εδώ και αρκετό καιρό.

Είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση τον περασμένο Ιανουάριο και η κατάστασή της υγείας του είχε επιδεινωθεί τις τελευταίες εβδομάδες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, στον επίσημο λογαριασμό του Μίνο Ραϊόλα στο Twitter, «ανέβηκε» πριν λίγη ώρα ανάρτηση, στην οποία αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι για «δεύτερη φορά μέσα σε τέσσερις μήνες με σκοτώνουν». Η ανάρτηση έχει ως εξής, «Τρέχουσα κατάσταση υγείας για όσους αναρωτιούνται: τσαντισμένος δεύτερη φορά μέσα σε 4 μήνες με σκοτώνουν. Φαίνεται επίσης ικανός να αναζωογονηθεί».

Current health status for the ones wondering: pissed off second time in 4 months they kill me. Seem also able to ressuscitate.