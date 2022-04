Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο Μπάιντεν θέλει να στείλει οικονομική βοήθεια “μαμούθ”

Ακόμη 33 δις δολάρια ζήτησε από το Κογκρέσο ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, με τη μερίδα του λέοντος να αφορά στρατιωτική βοήθεια.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν θα ζητήσει από το Κογκρέσο να αποδεσμεύσει άλλα 33 δισεκατομμύρια δολάρια για την Ουκρανία, τα 20 εκ των οποίων θα αφορούν στρατιωτική βοήθεια, ανέφερε σήμερα ένας υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος.

Ο Μπάιντεν θα προτείνει επίσης τη ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων Ρώσων ολιγαρχών για να αποζημιωθεί η Ουκρανία για τις ζημίες που υφίσταται. Για να υλοποιηθεί αυτή η πρόταση χρειάζεται η σύμφωνη γνώμη του Κογκρέσου.

Από τα 33 δις δολάρια, τα 20 θα αφορούν όπλα, πυρομαχικά και άλλη στρατιωτική βοήθεια, 8,5 δις θα δοθούν ως άμεση οικονομική βοήθεια στην ουκρανική κυβέρνηση και τα υπόλοιπα 3 δις ως ανθρωπιστική και επισιτιστική βοήθεια.

Μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία η αμερικανική στρατιωτική βοήθεια ανήλθε στα 3 δις δολάρια. Σύμφωνα με την αμερικανική κυβέρνηση οι ΗΠΑ και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί τους έχουν παγώσει περιουσιακά στοιχεία Ρώσων ολιγαρχών, η αξία των οποίων ανέρχεται στα 30 δις δολάρια, όπως γιοτ, ελικόπτερα, κτίρια και έργα τέχνης.

