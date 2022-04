Πολιτική

Μητσοτάκης και Δένδιας αποχαιρέτησαν τον Πάιατ

Ο ΥΠΕΞ στο αποχαιρετιστήριο γεύμα που παρέθεσε στον πρώην πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην έξαρση της τουρκικής παραβατικής συμπεριφοράς.

Ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον απερχόμενο πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα Τζέφρι Πάιατ και ανέβασε στο λογαριασμό του στο twitter μία φωτογραφία με το εξής μήνυμα:

"Αποχαιρετώντας (προς το παρόν) τον Αμερικανό Πρέσβη Πάιατ με εκτίμηση για την υπηρεσία του και τη συμβολή του στην ανάπτυξη των διμερών μας σχέσεων. Του ευχόμαστε τα καλύτερα για το μέλλον!".

Saying goodbye (for now) to @USAmbPyatt with appreciation for his service and his contribution to developing bilateral relations. Wishing him the very best for the future! pic.twitter.com/PMbm5KbIYG — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) April 28, 2022

Νωρίτερα, τον κ. Πάιατ είχε αποχαιρετήσει και ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, ο οποίος στο αποχαιρετιστήριο γεύμα που παρέθεσε προ τιμήν του πρώην πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα,, στην προσφώνηση του έκανε αναφορές στη στρατηγική διμερή συνεργασία, στις εξελίξεις στην Ουκρανία, καθώς και στην τουρκική παραβατική συμπεριφορά.

Παρόντες στο γεύμα ήταν ο Υφυπουργός Εξωτερικών Ανδρέας Κατσανιώτης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, καθώς και Πρέσβεις άλλων χωρών, μεταξύ των οποίων, της Μεγάλης Βρετανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ινδίας, του Καναδά, της Αυστραλίας και της Ολλανδίας.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στις δύσκολες συνθήκες εντός των οποίων ο Αμερικανός Πρέσβης κλήθηκε να εργασθεί, όπως η πανδημία και πιο πρόσφατα η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, κάνοντας μνεία στο γεγονός ότι ο κ. Pyatt είχε υπηρετήσει στο παρελθόν στην χώρα αυτή.

Παρατήρησε ότι, δυστυχώς, η αποχώρηση του Αμερικανού Πρέσβη, συμπίπτει με την έξαρση της τουρκικής παραβατικής συμπεριφοράς και στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε ότι μόνο χθες έγιναν πάνω από 40 υπερπτήσεις άνωθεν ελληνικού εδάφους, συμπεριλαμβανομένων κατοικημένων περιοχών, προσθέτοντας ότι οι ενέργειες αυτές λαμβάνουν χώρα σε μια κρίσιμη συγκυρία για το ΝΑΤΟ.

Ο Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε επίσης εκτενώς στην ενδυνάμωση της διμερούς στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των δύο χωρών, επιστέγασμα της οποίας είναι και η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ σε λίγες ημέρες.

During a farewell lunch in honour of outgoing #US Ambassador, Ι thanked @USAmbPyatt for his valuable contribution to further advancing the ???????? strategic relationship and cooperation during his tenure in #Greece. pic.twitter.com/dZoioqTTtT — Nikos Dendias (@NikosDendias) April 28, 2022

Ιδιαίτερη μνεία έκανε στις δύο τροποποιήσεις της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας (MDCA), τις συχνές επαφές με τους Αμερικανούς ομολόγους του, αρχικά με τον Mike Pompeo και στην συνέχεια με τον Antony Blinken, καθώς και με μέλη της Γερουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων, αρχής γενομένης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας Robert Menendez.

Επίσης αναφέρθηκε στην συνεργασία 3+1 (Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και ΗΠΑ), επισημαίνοντας ότι η προσεχής συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών θα λάβει χώρα στο άμεσο μέλλον.

Τέλος, ο Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στο ιδιαίτερο ενδιαφέρον που επέδειξε ο Αμερικανός Πρέσβης για την Ελλάδα και τους Έλληνες, ο οποίος, ξεφεύγοντας από το αυστηρό διπλωματικό πρωτόκολλο, επισκέφθηκε πολλά μέρη της.

