Χάρης Βαρθακούρης: Στο νοσοκομείο ο τραγουδιστής

Δείτε τα βίντεο που ανάρτησε ο τραγουδιστής, από το δωμάτιο στο οποίο νοσηλεύεται.

O Χάρης Βαρθακούρης μέσα από τα social media έκανε γνωστό ότι βρίσκεται στο νοσοκομείο.

Συγκεκριμένα, ο αγαπημένος τραγουδιστής με μία σειρά από Instagram stories ενημέρωσε τους διαδικτυακούς του φίλους ότι υποβλήθηκε σε χειρουργείο στα πόδια του ενώ ξεκαθάρισε ότι όλα πήγαν καλά.

Επιπλέον, ο Χάρης Βαρθακούρης τόνισε ότι δεν ήταν κάτι σοβαρό!

Μεταξύ άλλων δεν έχασε το χιούμορ του καθώς στα Instagram stories του φαίνεται να αυτοσαρκάζεται και να περιγράφει με ηρεμία το γεγονός!

Δείτε το βίντεο του Χάρη Βαρθακούρη στο fthis.gr

