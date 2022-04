Αθλητικά

Europa Conference League: προβάδισμα Φέγενορντ, “μάχη” Λέστερ - Ρόμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στους πρώτους ημιτελικούς αγώνες της διοργάνωσης, ισχνό προβάδισμα απέκτησε η Φέγενορντ, ενώ Ρόμα και Λέστερ άφησαν “ανοιχτούς λογαριασμούς”

Η Φέγενορντ εκμεταλλεύτηκε για άλλη μία φορά τη δύναμη της έδρας της και πήρε τη νίκη με 3-2 επί της Μαρσέιγ στον πρώτο ημιτελικό του Europa Conference League κι ένα μικρό προβάδισμα στη μάχη για τον τελικό της 25ης Μαΐου στην "Arena Kombetare" των Τιράνων, ενώ την ίδια ώρα η Λέστερ και η Ρόμα έμειναν στο 1-1 στον έτερο ημιτελικό του "King Power" και οι... λογαριασμοί τους θα λυθούν μια και καλή σε μία εβδομάδα στο "Olimpico" της Ρώμης.

Οι Ολλανδοί ξεκίνησαν εντυπωσιακά τον αγώνα με τη Μαρσέιγ και με τη συμπλήρωσε του 20λέπτου πήραν προβάδισμα δύο τερμάτων με σκόρερ τους Ντέσερς και Σινιστέρα. Η ομάδα της Μασσαλίας, ωστόσο, αντέδρασε άμεσα και πριν οδηγηθούν οι 22 παίκτες στα αποδυτήρια για το ημίχρονο, έφερε το ματς στα ίσα με τους Ντιένγκ και Ζέρσον.

Ένα τρομερό σφάλμα του Τσάλετα-Τσαρ, ωστόσο, στα 10 δευτερόλεπτα απ' την εκκίνηση του δευτέρου ημιχρόνου, έδωσε την ευκαιρία στη Φέγενορντ να "χτυπήσει" και πάλι με τον Ντέσερς και να αποκτήσει τον πρώτο λόγο για την πρόκριση, καθώς ο Μαρσιάνο κατέβασε... ρολά στο τελευταία τέταρτο στις τρεις κλασικές ευκαιρίες που έχασε η Μαρσέιγ.

Στο Λέστερ, η Ρόμα βρήκε το γκολ που έψαχνε με τον Πελεγκρίνι στο 15', έπειτα από καταπληκτική ενέργεια κι ασίστ του Ζαλέφσκι. Οι "αλεπούδες" πίεσαν ασφυκτικά στο δεύτερο ημίχρονο για την ισοφάριση κι εντέλει έφτασαν στο 1-1 με τον Λούκμαν στο 67', αφήνοντας τα πάντα ανοικτά για τη ρεβάνς της Ρώμης.

Οι ρεβάνς θα διεξαχθούν την Πέμπτη 5 Μαΐου 2022, στις 22:00.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των πρώτων ημιτελικών του Europa Conference League:

Λέστερ-Ρόμα: 1-1 (67΄ Λούκμαν - 15΄ Πελεγκρίνι)

Φέγενορντ-Μαρσέιγ: 3-2 (18΄, 46΄ Ντέσερς, 20΄ Σινιστέρα - 28΄ Ντιένγκ, 40΄ Ζέρσον)

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: βροχές και πτώση θερμοκρασίας την Παρασκευή

Rapid test δωρεάν την Παρασκευή σε 145 σημεία