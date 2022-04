Κόσμος

Νέο Μεξικό: Η φωτιά κατέστρεψε εκατοντάδες σπίτια

Τεράστια πυρκαγιά που μαίνεται εδώ και ημέρες στο βόρειο τμήμα της πολιτείας Νέο Μεξικό των ΗΠΑ έχει καταστρέψει 166 σπίτια και απειλεί εκατοντάδες άλλα καθώς οι ισχυροί άνεμοι σπρώχνουν τις φλόγες προς ορεινά χωριά, ανακοίνωσαν τοπικοί αξιωματούχοι.

Χιλιάδες κάτοικοι της περιοχής είναι σε ετοιμότητα για να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους καθώς υπάρχουν φόβοι ότι οι άνεμοι σήμερα θα σπρώξουν τις φλόγες προς τις κοινότητες στην κοιλάδα Μόρα, περίπου 64 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Σάντα Φε.

Η πυρκαγιά αυτή είναι πιο μεγάλη και η πιο καταστροφική μεταξύ των δεκάδων που μαίνονται αυτή την περίοδο στις νοτιοδυτικές πολιτείες των ΗΠΑ. Επιστήμονες αναφέρουν ότι οι πυρκαγιές είναι πιο εκτεταμένες φέτος και ξέσπασαν νωρίτερα από άλλες χρονιές λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Κομμάτια μετάλλου είναι το μόνο που έχει απομείνει από τα σπίτια που καταστράφηκαν κατά μήκος του δρόμου 94 που οδηγεί στην κοιλάδα Μόρα, με τους κατοίκους να δηλώνουν ότι δεν έχουν ξαναδεί μια τόσο ισχυρή φωτιά που να κινείται με τόση ταχύτητα.

Αξιωματούχοι έχουν ζητήσει από τους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα καθώς ενδέχεται να αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Ήδη έως και 10.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί και εκατοντάδες κτίρια καταστραφεί, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα.

Η ξηρασία των τελευταίων 25 ετών έχει ξεράνει τα κλαδιά και τους κορμούς των δέντρων, μειώνοντας την υγρασία σε αυτά στο 8%, ποσοστό μικρότερο από αυτό που υπάρχει στην ξυλεία που χρησιμοποιείται στις κατασκευές, γεγονός που έχει μετατρέψει τα βουνά και τις κοιλάδες σε πυριτιδαποθήκες.

Μέχρι στιγμής η πυρκαγιά στο Νέο Μεξικό έχει κάψει 260 τετραγωνικά χιλιόμετρα και είναι μία από τις 15 μεγαλύτερες που έχουν καταγραφεί ποτέ στην πολιτεία.

