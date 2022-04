Πολιτική

Αδιανόητη πρόκληση από την Άγκυρα: Η Ελλάδα κάνει τις παραβιάσεις

Τουρκικά ΜΜΕ, επικαλούμενα πηγές ασφαλείας της Άγκυρας, υποστηρίζουν ότι ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη παραβίασαν δεκάδες φορές τον τουρκικό εναέριο χώρο.

Η Άγκυρα συνεχίζει την τακτική των προκλήσεων και περνάει στην αντεπίθεση, υποστηρίζοντας ότι η ελληνική πλευρά είναι αυτή που κάνει τις παραβιάσεις. Πηγές ασφάλειας της Τουρκίας, τις οποίες ελληνικά πολεμικά αεροσκάφη παραβίασαν τον τουρκικό εναέριο χώρο 30 φορές μέσα σε 3 ημέρες.

Οι πηγές ασφαλείας ανέφεραν ότι τα τουρκικά πολεμικά αεροσκάφη απάντησαν στα ελληνικά κατά τον ίδιο τρόπο. Υποστηρίζουν ότι η Ελλάδα συνεχίζει τις παράνομες, προκλητικές και επιθετικές ενέργειες και ρητορικές της στο Αιγαίο.

Συγκεκριμένα υποστηρίζουν ότι «αεροσκάφη της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας παραβίασαν 6 φορές τον τουρκικό εναέριο χώρο στις 26 Απριλίου για πρώτη φορά. Και όχι μόνο, ελληνικά αεροσκάφη συνέχισαν τις προκλητικές πτήσεις τους κοντά στις τουρκικές ακτές στις 27 Απριλίου. Στις παραβιάσεις που σημειώθηκαν την Τετάρτη, δυνάμεις της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας πραγματοποίησαν 22 παραβιάσεις στον τουρκικό εναέριο χώρο.

Τα ελληνικά στοιχεία, που συνέχισαν χθες τις παραβιάσεις τους, δέχτηκαν απάντηση από τα αεροσκάφη της Διοίκησης της Πολεμικής Αεροπορίας».

Υπογραμμίζοντας ότι οι σχέσεις της Τουρκίας με την Ελλάδα είναι πάντα υπέρ της επίλυσης προβλημάτων με ειρηνικά μέσα, μεθόδους και διάλογο στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και της καλής γειτονίας, πηγές ασφαλείας τόνισαν ότι η Ελλάδα συνεχίζει τις προκλήσεις της με κάθε ευκαιρία αντί να κρατά το χέρι της φιλίας. από την Τουρκία. Επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα είναι η πλευρά που ξεκίνησε τις παραβιάσεις και επέδειξε επιθετικές συμπεριφορές και τις τρεις ημέρες, οι πηγές ανέφεραν, «Φαίνεται ξεκάθαρα ότι η Ελλάδα συνεχίζει τις δραστηριότητές της με στόχο την πρόκληση και την παραπληροφόρηση».

Οι ίδιες πηγές λένε ότι η «Η Ελλάδα, που βλέπει κάθε επιτυχία της Τουρκίας ως δική της αποτυχία, προσπαθεί να εφαρμόσει μια φανταστική πρόκληση».

Αναφέρουν ακόμη ότι «τα αρχεία των ραντάρ διαψεύδουν τους ισχυρισμούς της Ελλάδας, η οποία προσπαθεί να δείξει την Τουρκία ως επιτιθέμενο. Η Ελλάδα είναι αυτή που ξεκινά τις παραβιάσεις και επιδεικνύει επιθετικές συμπεριφορές κάθε τρεις μέρες. Κανείς δεν πρέπει να έχει καμία αμφιβολία ότι θα συνεχίσουμε να προστατεύουμε την ασφάλειά μας και τα δικαιώματά μας και τα συμφέροντά μας στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, με αποφασιστικότητα και αποφασιστικότητα, χωρίς να επιτρέπουμε κανένα τετελεσμένο».

ΣΥΡΙΖΑ: Ερωτηματικά για τον τρόπο αντιμετώπισης των πρωτοφανών προκλήσεων

Σε κοινή τους δήλωση ο Τομεάρχης Εθνικής Άμυνας του ΣΥΡΙΖΑ, Θοδωρής Δρίτσας και ο Αν. Τομεάρχης Γιώργος Τσίπρας, αναφέρουν τα εξής.

«Το μπαράζ αεροπορικών παραβιάσεων και υπερπτήσεων πάνω από μικρά αλλά και μεγάλα νησιά από οπλισμένα τουρκικά μαχητικά και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, δημιουργούν σοβαρό προβληματισμό σχετικά με:

Την αποτελεσματικότητα της αμυντικής και εξωτερικής πολιτικής, η οποία δείχνει δεδομένη, φοβική, ασυντόνιστη και ανίκανη να εκτιμήσει τις τρέχουσες γεωπολιτικές διαστάσεις όχι μόνο του διεθνούς, αλλά και του εθνικού μας περιβάλλοντος. Είναι η ελληνική κυβέρνηση αποφασισμένη να περάσει σε φίλους και συμμάχους, και σε διεθνείς οργανισμούς, το μήνυμα της πραγματικής διάστασης της τουρκικής απειλής και να απαιτήσει ενέργειες αντίδρασης;

Τον τρόπο αντιμετώπισης των πρωτοφανών προκλήσεων, που δημιουργεί ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα των ενεργειών σε πολλά επίπεδα.

Λόγω της κρισιμότητας του θέματος και με υψηλό αίσθημα ευθύνης, ζητούμε πλήρη ενημέρωση από τον ΥΠΕΘΑ για τα παραπάνω συμβάντα, και ειδικότερα για τα σχετιζόμενα ζητήματα με την αεράμυνα».

