Μάσκες - Μαγιορκίνης: Πότε θα τις πετάξουμε

Η πιθανή ημερομηνία για την κατάργηση της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας σε εσωτερικούς χώρου. Τι είπε ο καθηγητής για την οξεία ηπατίτιδα σε παιδιά.

Ο Γκίκας Μαγιορκίννης, καθηγητής του τμήματος Υγιεινής Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ έδωσε μία πιθανή ημερομηνία για την κατάργηση της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας σε εσωτερικούς χώρους, μιλώντας στο δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και στον Νίκο Χατζηνικολάου.

Ο κ. Γκίκας ανέφερε "ότι το μέτρο αναμένεται να πάψει να ισχύει από την 1η Ιουνίου, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν έχει κλείσει είναι υπό συζήτηση, καθώς στην Επιτροπή υπάρχει μία επιφυλακτικότητα".

Αναφορικά με την ανησυχητική εξάπλωση της οξείας ηπατίτιδας σε μικρά παιδιά και τον τρόπο μετάδοσης ο καθηγητής τόνισε "ότι είναι ένας ιός αρκετά διαδεδομένος, ο οποίος μεταδίδεται εύκολα, αλλά αυτό που βλέπουμε ως ηπατίτιδα είναι μία σπάνια επιπλοκή αυτής της νόσου".

Τέλος είπε πως "Οι Άγγλοι έχουν εντοπίσει έναν ιό σε αρκετά υψηλή συχνότητα, έναν αδενοϊό σε αυτά τα παιδιά που έκαναν την ηπατίτιδα. Αυτός ο ιός κυκλοφορεί πολλά χρόνια και δεν προκαλεί αυτό το φαινόμενο. Άρα υπάρχουν ακόμα ερωτηματικά για το τι είναι αυτό που την προκαλεί".

