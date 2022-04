Αθλητικά

Euroleague: Ο Ολυμπιακός λύγισε στο πριγκιπάτο του Μονακό

Η Μονακό πήρε την νίκη στις λεπτομέρειες και το εισιτήριο για το Βελιγράδι και το Final 4 θα βρει τον κάτοχο του στο ΣΕΦ.

Ο Ολυμπιακός έχασε στις... λεπτομέρειες και στο... σουτ το «εισιτήριο» για το Final Four του Βελιγραδίου. Οι «ερυθρόλευκοι» ηττήθηκαν 78-77 από τη Μονακό στο Πριγκηπάτο, στο Game 4, βλέποντας τους Μονεγάσκους να ισοφαρίζουν τη σειρά των πλέι οφ της Euroleague σε 2-2 και να κάνουν όνειρα για νέο «διπλό» στο ΣΕΦ.

Οι δύο ομάδες θα λύσουν τις διαφορές τους σε πέμπτο αγώνα την προσεχή Τετάρτη (4/5, 21:00), με τον νικητή επί ελληνικού εδάφους να πανηγυρίζει την πρόκριση στην καταληκτική φάση της διοργάνωσης.

Τα δεκάλεπτα: 19-19, 38-42, 65-61, 78-77

