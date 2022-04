Παράξενα

Φάρσαλα: Κλέφτης… με τζιπ ξάφρισε ηλικιωμένο

Τις οικονομίες μιας ζωής ενός 89χρονου συνταξιούχο έκλεψαν άγνωστοι. Πως κατάφεραν να τον εξαπατήσουν.



Τις οικονομίες μιας ζωής, ενός 89χρονου συνταξιούχου και κατοίκου μικρού οικισμού των Φαρσάλων, έκλεψαν άγνωστοι με το πρόσχημα του υπαλλήλου της ΔΕΔΔΗΕ (πρώην ΔΕΗ).

Ένας λοιπόν εκ των δραστών παριστάνοντας τον υπάλληλο έπεισε τον ηλικιωμένο ότι θα προχωρούσε σε εργασίες συντήρησης του δικτύου μέσα στο σπίτι και για λόγους “ασφαλείας” του ζήτησε να τοποθετήσει σε μία μαξιλαροθήκη, πάνω στο κρεβάτι του υπνοδωματίου, όσα χρήματα είχε, όπως και όλα τα χρήσιμα έγγραφα. Προκειμένου να…προστατευθούν – όπως ισχυρίζονται οι απατεώνες – σε περίπτωση βραχυκυκλώματος κατά την εκτέλεση εργασιών.

Ο 89χρονος δυστυχώς πείσθηκε και πάνω στη μαξιλαροθήκη, εκτός από διάφορα ατομικά έγγραφα, άφησε το χρηματικό ποσό των 10.700 ευρώ. Με αποτέλεσμα ο δράστης να πάρει τη μαξιλαροθήκη και να διαφύγει με τα κλεμμένα χρήματα επιβιβαζόμενος σε ένα πολυτελές τζιπ, που οδηγούσε ο συνεργός του. Πολυτελές αυτοκίνητο η παρουσία του οποίου, προκάλεσε εντύπωση στους ελάχιστους κατοίκους του ορεινού οικισμού.

Πηγή: ifarsala.gr

