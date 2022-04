Κοινωνία

Ιωάννα Παλιοσπύρου: Νέες φωτογραφίες χωρίς τη μάσκα

Η Ελλάδα "υποκλίνεται" στην Ιωάννα Παλιοσπύρου. Η καθημερινότητά της μέσα από φωτογραφίες.

Νέες φωτογραφίες της Ιωάννας Παλιοσπύρου χωρίς τη μάσκα έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Την Πέμπτη πήρε την απόφαση, δύο χρόνια μετά την ημέρα που της… άλλαξε για πάντα τη ζωή, βρήκε τη δύναμη και εμφανίστηκε για πρώτη φορά δημόσια χωρίς τη μάσκα, γυρνώντας στο «σημείο μηδέν».

Η Ιωάννα Παλισοπύρου σε συνέντευξή της στους «Πρωταγωνιστές», απάντησε για όλα και προχώρησε σε μία εκ βάθεων εξομολόγηση, για τη ζωή της πριν και μετά την επίθεση με βιτριόλι, που δέχθηκε τον Μάιο του 2020 στην Καλλιθέα.

Το pod.gr ανάρτησε σήμερα νέες φωτογραφίες της Ιωάννας Παλιοσπύρου χωρίς τη μάσκα, από τις καθημερινές της δραστηριότητες όλο αυτό το διάστημα, όπου σε όλες η Ιωάννα αποκαλύπτει το όμορφο πρόσωπό της.

