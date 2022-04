Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Εφιαλτική πρόβλεψη από τον Καρλ Νεχάμερ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δραματική προειδοποίηση για τον πόλεμο στην Ουκρανί από τον καγκελάριο της Αυστρίας Καρλ Νεχάμερ.

«Αν ο πόλεμος δεν τελειώσει σύντομα, θα γίνει ακόμη μεγαλύτερος», προειδοποιεί ο καγκελάριος της Αυστρίας Καρλ Νεχάμερ και υπερασπίζεται την απόφασή του να μεταβεί στη Ρωσία προκειμένου να μεσολαβήσει για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Εμφανίζεται δε πρόθυμος να δεχθεί πρόσφυγες από την Ουκρανία.

Σε δύο συνεντεύξεις που παραχωρεί σήμερα στις εφημερίδες Kurier και Die Presse, ο κ. Νεχάμερ τονίζει την ανάγκη ο πόλεμος στην Ουκρανία να τερματιστεί όσο το δυνατόν συντομότερα, καθώς υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να κλιμακωθεί και να διευρυνθεί. Σημειώνει μάλιστα ότι πρέπει να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για διπλωματική λύση και σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η δική του πρόσφατη επίσκεψη στη Ρωσία, η οποία από πολλούς επικρίθηκε.

Ερωτώμενος σχετικά με την παροχή ρωσικού αερίου στη χώρα του, ο καγκελάριος αναφέρει ότι οι παραδόσεις πραγματοποιούνται χωρίς περιορισμούς και ότι η εταιρία OMV θα συνεχίσει να πληρώνει σε ευρώ, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερα στοιχεία. Εκπρόσωπος πάντως της εταιρίας δήλωσε ότι η Gazprom έχει αποστείλει τη δική της πρόταση, η οποία μελετάται, προκειμένου να βρεθεί λύση συμβατή με τις κυρώσεις που έχει επιβάλει η Δύση σε βάρος της Ρωσίας.

Ο κ. Νεχάμερ πάντως δεν θεωρεί ότι ένα ενδεχόμενο εμπάργκο στην αγορά φυσικού αερίου από την Ευρώπη θα οδηγούσε σε άμεσο τερματισμό του πολέμου. «Θα αντάλλασσα αμέσως το ρωσικό αέριο αν ήταν να είχαν σωθεί τα παιδιά της Ουκρανίας, που τώρα είναι νεκρά», δήλωσε χαρακτηριστικά, ενώ απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το εάν η πολιτική του στο προσφυγικό διαφέρει από αυτήν του προκατόχου του, του Σεμπάστιαν Κουρτς, ο αυστριακός καγκελάριος τόνισε ότι η Αυστρία είναι πρόθυμη να βοηθήσει, αλλά σημείωσε ότι «κάποιος που δραπετεύει από εμπόλεμες ζώνες όπως το Αφγανιστάν διασχίζει έως και δέκα ασφαλείς χώρες μέχρι να φθάσει στην Ευρώπη και θα μπορούσε να βρει προστασία εκεί - είναι διαφορετικό αυτό από το να βοηθάς έναν γείτονα που βρίσκεται σε κίνδυνο».

Ειδήσεις σήμερα:

Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος Ελλάδας: Ατύχημα στον τερματισμό (βίντεο)

“Super Mammy” – Μάρκος Σεφερλής: Νέο επεισόδιο την Κυριακή του Θωμά (εικόνες)

Eurovision: Η Αμάντα Γεωργιάδη αναχώρησε για την Ιταλία (εικόνες)