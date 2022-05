Κόσμος

Αίγυπτος - Τροχαίο: Παιδιά σκοτώθηκαν με τρίκυκλο

Συνελήφθη και ανακρίνεται ο 19χρονος οδηγός, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία εξ αμελείας.



Οκτώ παιδιά βρήκαν τον θάνατο χθες, Σάββατο, όταν ένα επιβατικό τρίκυκλο ανετράπη και κατέληξε μέσα σε αρδευτικό κανάλι στην επαρχία Μπεχέιρα της Αιγύπτου, κοντά στο Δέλτα του Νείλου.

Τα θύματα ήταν μεταξύ των συνολικά 12 επιβαινόντων στο μοιραίο τρίκυκλο και επέστρεφαν από την εργασία τους σε εργοστάσιο της Μπεχέιρα, που βρίσκεται στα βόρεια του Καΐρου. Τέσσερις από τους επιβαίνοντες διασώθηκαν.

Σύμφωνα με την αιγυπτιακή εισαγγελία, συνελήφθη και ανακρίνεται ο 19χρονος οδηγός, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία εξ αμελείας και οδήγηση οχήματος σε κακή κατάσταση, χωρίς καν να έχει δίπλωμα.

Ερευνάται επίσης η συμμετοχή του σε κύκλωμα που εξαναγκάζει παιδιά σε εργασία.

