Κοινωνία

Μπογιατζή: Η Τζωρτζίνα ταυτοποιεί την μητέρα της ως ένα απειλητικό άτομο

Η Παιδοψυχολόγος – Λογοθεραπεύτρια αναλύει τις ζωγραφιές της Τζωρτζίνας και κάνει λόγο για "κραυγή" του παιδιού για βοήθεια.



Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» μίλησε η Χριστίνα Μπογιατζή, για την υπόθεση των νεκρών αδελφών στην Πάτρα και τις ζωγραφιές τις άτυχης Τζωρτζίνας

Η Παιδοψυχολόγος – Λογοθεραπεύτρια αναφέρθηκε στις ζωγραφιές της Τζωρτζίνας, για τις οποίες η 18η ανακρίτρια διέταξε πραγματογνωμοσύνη, με την ίδια να διαψεύδει ότι έχει κληθεί για να κάνει την πραγματογνωμοσύνη.

Αναφερόμενη στις ζωγραφιές του άτυχου κοριτσιού που έχουν δει το φως της δημοσιότητας η κ. Μπογιατζή τόνισε ότι αυτό που φαίνεται από αυτές είναι μια «κραυγή» του παιδιού να δούμε τι συμβαίνει και ζητάει βοήθεια.

Σχετικά με την ζωγραφιά στην οποία η Τζωρτζίνα έχει μαυρίσει το κεφάλι της μητέρας της η κ. Μπογιατζή τόνισε ότι ένα παιδί δεν μαυρίζει το κεφάλι της μητέρας, «είναι ακραίο» όπως είπε και πρόσθεσε ότι το παιδί φαίνεται να ζητάει βοήθεια μέσα από τις ζωγραφιές του και ταυτοποιεί την μητέρα ως ένα άτομο απειλητικό.

«Δείχνει φόβο, που πλέον εξέρχομαι του πλαισίου της οικογένειας για να μείνω ασφαλής» είπε η κ. Μπογιατζή σχολιάζοντας την ζωγραφιά, λέγοντας πως πιθανόν έχει δει ή έχει νοιώσει ή έχει ακούσει κάτι για την Ίριδα και τον τρόπο που πέθανε.

Όπως είπε στις ζωγραφιές αποτυπώνεται ένα δυσοίωνο κλίμα, ενώ για την φράση της Τζωρτζίνας «η μαμά η σήμερα έβγαλε ένα τεράστιο ουρλιαχτό», η κ. Μπογιατζή σχολίασε ότι αυτή η φράση δείχνει μια ένταση. «Θα μπορούσε να είναι θύμα κακοποίησης ή να έχει δει άλλους να κακοποιούνται», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενη εκ νέου στην ζωγραφιά της Τζωρτζίνας στην οποία έχει μαυρίσει το κεφάλι της μητέρας της η κ. Μπογιατζή είπε πως αυτό δείχνει ότι το παιδί είναι αποστασιοποιημένο από την μητέρα του.

«Κανένα παιδί δεν θεωρεί την μητέρα του άσχημη και εδώ βλέπουμε ένα μαύρο πρόσωπο», τόνισε και πρόσθεσε ότι «το μαύρο πρόσωπο σημαίνει ότι το πρόσωπο αυτό απειλεί κάτι θεμελιώδες για μένα».

