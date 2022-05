Οικονομία

ΕΝΦΙΑ: Τέλος Μαΐου η πρώτη δόση - τα νέα εκκαθαριστικά και οι αλλαγές

Θέμα ωρών να αναρτηθούν τα εκκαθαριστικά στο Taxisnet. Πως θα τα εκδώσετε. Τι ποσό θα πληρώσετε.





Tα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ 2022 είναι θέμα ωρών να αναρτηθούν στο Taxisnet και σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές ο φόρος για 5.000.000 ιδιοκτήτες ακινήτων, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του υπουργείου Οικονομικών, θα είναι μειωμένος, για 900.000 ο ΕΝΦΙΑ θα μείνει στα ίδια επίπεδα ενώ περίπου 350.000 ιδιοκτήτες ακινήτων θα πληρώσουν μικρές ή διπλάσιες αυξήσεις σε σχέση με το προηγούμενο έτος.



Ο ΕΝΦΙΑ θα καταβληθεί σε 10 δόσεις με την πρώτη να πληρώνεται στα τέλη Μαΐου.



Εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ 2022: Πώς να τα εκδώσετε

Μπαίνετε στην αρχική σελίδα του myAADE

Κάνετε κλικ στο παράθυρο «Εφαρμογές»

Κάνετε κλικ στην επιλογή «Πολίτες»

Κατεβαίνετε στο γράμμα Δ στην επιλογή «Δήλωση Ε9/ΕΝΦΙΑ»

Θα ανοίξει η σελίδα με τον ΕΝΦΙΑ και το Ε9. Βάζετε τους κωδικούς Taxisnet και μπαίνετε στην εφαρμογή.

Επιλέγετε το έτος 2022 και βλέπετε το εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ 2022.

Oι αλλαγές:



Οι εκπτωτικοί συντελεστές εφαρμόζονται ανάλογα με το ύψος της περιουσίας, ενώ καταργούνται για τις πολύ μεγάλες περιουσίες.



Ειδικότερα:

Για αξία ακίνητης περιουσίας έως και 100.000 ευρώ (αντί για 60.000 ευρώ που ισχύει σήμερα) προβλέπεται έκπτωση 30%.

Για αξία ακίνητης περιουσίας έως και 150.000 ευρώ, προβλέπεται έκπτωση 25%, αντί για 20% που ίσχυε ως σήμερα.

Για αξία ακίνητης περιουσίας έως 250.000 ευρώ, προβλέπεται έκπτωση 20%.

Για αξία ακίνητης περιουσίας έως 300.000 ευρώ η έκπτωση διαμορφώνεται σε 15%.

Για αξία ακίνητης περιουσίας έως και 400.00 ευρώ προβλέπεται έκπτωση 10%.

Πρόσθετος φόρος: Για όσα ακίνητα έχουν αξία άνω των 400.000 ευρώ, επιβάλλεται ένας νέος φόρος ανά ακίνητο που υπολογίζεται με συντελεστή από 0,2% έως και 1%.





Η κλίμακα για τον υπολογισμό του φόρου διαμορφώνεται ως ακολούθως:

400.000,01-500.000 φόρος 0,20%

500.000,01-600.000 φόρος 0,30%

600.000,01-700.000 φόρος 0,40%

700.000,01-800.000 φόρος 0,50%

800.000,01-900,000 φόρος 0,60%

900.000,01-1.000.000 φόρος 0,70%

1.000.000-2.000.000 φόρος 0,90%

Άνω από 2.000.000 φόρος 1%

Προσαύξηση φόρου: Για περιουσίες αξίας άνω των 500.000 ευρώ ο συνολικός φόρος προσαυξάνεται έως και 20% ανάλογα με το ύψος της περιουσίας. Η προσαύξηση θα υπολογίζεται με τους ακόλουθους συντελεστές:

για αξία ακίνητης περιουσίας έως και 650.000 ευρώ, κατά 5%

για αξία ακίνητης περιουσίας έως και 800.000 ευρώ, κατά 10%

για αξία ακίνητης περιουσίας έως και 1.000.000 ευρώ, κατά 15%

για αξία ακίνητης περιουσίας από 1.000.000,01 ευρώ και άνω, κατά 20%.

Συντελεστές οικοπέδου: Μειώνονται έως και 80% οι συντελεστές του βασικού φόρου οικοπέδων. Για παράδειγμα για αξία οικοπέδου από 75 έως 100 ευρώ το τ.μ. ο συντελεστής πέφτει σε 0,0375 αντί για 0,1850 ευρώ ενώ για αξία οικοπέδου πάνω από 5.000 ευρώ το τ.μ. ο νέος συντελεστής προσγειώνεται σε 9,250 από 11,250 ευρώ το τ.μ.

