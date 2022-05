Κοινωνία

Πυροβολισμοί στο κέντρο της Αθήνας

Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς και έναν τραυματία. Τι εξετάζουν οι Αρχές.

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν το βράδυ της Κυριακής στο κέντρο της Αθήνας και με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας άνθρωπος.

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην οδό Μάρνη, κοντά στην Πλατεία Βάθη, ακούστηκαν πυροβολισμοί. Αμέσως έφτασαν στο σημείο άνδρες της Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, καθώς ένας 30χρονος άνδρας είχε δεχθεί σφαίρα στο πόδι. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ και δεν κινδυνεύει η ζωή του.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει διαθέσιμες περισσότερες πληροφορίες με τις έρευνες της αστυνομίας να είναι σε εξέλιξη.

