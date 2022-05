Κοινωνία

Ζεφύρι: Συλλήψεις για πυροβολισμούς σε γλέντι

Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και ακινητοποίησαν τρεις από τους εμπλεκόμενους.



Συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, το βράδυ της Πρωταμογιάς στο Ζεφύρι, από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε. της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, τρεις Έλληνες, κατηγορούμενοι για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και βία κατά υπαλλήλων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ αστυνομικοί που περιπολούσαν στην περιοχή του Ζεφυρίου, μετά από καταγγελία για διατάραξη κοινής ησυχίας από γλέντι ομάδας, μετέβησαν στο σημείο όπου αντιλήφθηκαν συνεχόμενους πυροβολισμούς.

Άμεσα και παρά την αντίδρασή τους, ακινητοποίησαν τρεις από τους εμπλεκόμενους στο περιστατικό και τους οδήγησαν στο Τμήμα Ασφαλείας Ζεφυρίου, όπου και συνελήφθησαν.

Στην κατοχή ενός εκ των συλληφθέντων, βρέθηκε και κατασχέθηκε πιστόλι κρότου και 7 κάλυκες.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

